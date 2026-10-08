الأسبوع العالمي للغذاء 2026 يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للأمن الغذائي

أبوظبي في 8 أكتوبر/ وام/ أكدت سمية المرزوقي، المتحدث الرسمي باسم الأسبوع العالمي للغذاء 2026، أن الأسبوع التي عقد بتنظيم مجموعة أدنيك، إحدى شركات "مدن"، بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، شهد على مدار أيام انعقاده زخماً دولياً وشراكات واعدة بهدف ترسيخ نظم غذائية مستدامة وتعزيز الأمن الغذائي العالمي.

وقالت لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الأسبوع العالمي للغذاء بأبوظبي رسخ مكانة الدولة منصة عالمية تجمع الحكومات والشركات والخبراء وصناع القرار لمناقشة مستقبل الغذاء والأمن الغذائي، كما يعد منبر دولي للحوار وتبادل الخبرات واستعراض الحلول والابتكارات التي تسهم في بناء مستقبل غذائي أكثر استدامة ومرونة، من خلال برنامج متنوع جمع مختلف الأطراف المعنية بمنظومة الغذاء.

وأضافت أن دورة هذا العام استضافت عدداً من الفعاليات الرئيسية، من أبرزها القمة العالمية للأمن الغذائي ومنتدى التكنولوجيا الزراعية، إلى جانب جلسات متخصصة ركزت على الابتكار والاستدامة والتقنيات الحديثة ودورها في تطوير منظومة الغذاء وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.

وأشارت إلى أن إطلاق "مجلس المزارعين" شكل إحدى أبرز مستجدات الدورة، باعتباره منصة مباشرة لتبادل الخبرات والتجارب واستعراض أحدث الحلول والتقنيات الزراعية، وتعزيز التواصل بين المزارعين والخبراء والجهات المعنية بالقطاع.

وأوضحت أن المشاركة الدولية الواسعة وبرنامج المشترين المستضيفين أسهما في تعزيز فرص الشراكات والاستثمار وتطوير الأعمال، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركات والمؤسسات العاملة في مختلف قطاعات منظومة الغذاء.

ولفتت إلى أن التنوع الكبير في المشاركات والفعاليات عكس المكانة المتنامية للأسبوع العالمي للغذاء كمنصة للحوار والتعاون وتبادل المعرفة، ورسخ دور أبوظبي في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي.

وأضافت أن مخرجات الدورة الحالية تفتح المجال أمام مزيد من الشراكات والمبادرات خلال المرحلة المقبلة، والبناء على ما شهدته الفعاليات من نقاشات وتبادل للخبرات واستعراض للتقنيات والحلول المبتكرة.

وأشارت إلى أن الأسبوع العالمي للغذاء أسهم في جمع الحكومات والقطاع الخاص والخبراء والمزارعين والمستثمرين ضمن منصة واحدة، بما يعزز فرص التعاون وتحويل الأفكار والحلول إلى شراكات ومشروعات تدعم استدامة منظومة الغذاء.

وأكدت أن النجاح الذي حققته الدورة يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للحوار والتعاون في قضايا الأمن الغذائي، ويؤكد قدرتها على استضافة الفعاليات الدولية التي تجمع مختلف الأطراف حول رؤية مشتركة لمستقبل الغذاء.

وأضافت أن الأسبوع العالمي للغذاء 2026، يمثل انطلاقة لمزيد من الشراكات التي تسهم في بناء مستقبل غذائي أكثر استدامة ومرونة، وتعزيز الابتكار وتبادل المعرفة، بما يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق أمن غذائي مستدام على المستويين المحلي والعالمي.