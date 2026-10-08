"الوطني الاتحادي " يشارك في اجتماع لجنة الشرق الأوسط بالاتحاد البرلماني الدولي

أروشا - تنزانيا في 8 اكتوبر / وام / شارك المجلس الوطني الاتحادي في اجتماع لجنة مسائل الشرق الأوسط بالاتحاد، الذي عُقد على مدى يومين في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا، ضمن أعمال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. ومثل المجلس في الاجتماع سعادة سارة محمد فلكناز، عضو مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي .

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتطورات في منطقة الشرق الأوسط، من بينها مسارات التعايش السلمي في الشرق الأوسط، والتطورات في الضفة الغربية وانعكاساتها على القضية الفلسطينية، إلى جانب الأبعاد القانونية والإنسانية للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي.

وأكدت سعادة سارة فلكناز، خلال مناقشة موضوع مسارات التعايش السلمي في الشرق الأوسط والدور المستقبلي للجنة، أهمية تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم التواصل بين الشعوب وبناء الثقة وتهيئة بيئة داعمة للحوار، مشيرة إلى ضرورة توسيع دائرة الشخصيات والخبرات المشاركة في الحوارات التي تنظمها اللجنة، وتعزيز مشاركة المرأة في أعمالها، بما يسهم في إثراء النقاش حول قضايا الشرق الأوسط، مشددة على أهمية الانتقال من الحوار إلى العمل، من خلال إطلاق مبادرات قابلة للتنفيذ، تحقق نتائج ملموسة على المدى القريب، ويمكن قياس أثرها.