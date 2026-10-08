مكتب شؤون المواطنين بعجمان يوفر خصومات لحاملي "تستاهل"

عجمان في 8 أكتوبر /وام/ وقّع مكتب شؤون المواطنين بعجمان اتفاقية تعاون مع منتجع زويا الصحي، بهدف توسيع نطاق المزايا والخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لحاملي بطاقة «تستاهل» وموظفي المكتب، وإتاحة الاستفادة من البرامج المتخصصة التي يقدمها المنتجع .

وشهد الاتفاقية سعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان، وسعادة محمد أمير سعيد، المؤسس والمدير التنفيذي لمنتجع زويا الصحي، حيث أكد الجانبان أهمية توسيع مجالات التعاون وتطوير مبادرات نوعية تسهم في توفير مزايا وخدمات ذات قيمة مضافة للفئات المستهدفة، وتعزز منظومة الدعم المقدمة للمواطنين والموظفين.

وبموجب الاتفاقية، يقدم منتجع زويا الصحي خصماً بنسبة 30% على البرامج العلاجية المتكاملة لحاملي بطاقة «تستاهل»، بما يتيح للمستفيدين الاستفادة من مجموعة متنوعة من البرامج والخدمات الصحية في بيئة متخصصة تهتم بالصحة والعافية.

وتشمل تسهيل الإجراءات الخاصة بالاستفادة من خدمات المنتجع، مع مراعاة احتياجات كبار المواطنين، والتنسيق المسبق بشأن متطلباتهم خلال فترة الإقامة، بما في ذلك الخدمات الصحية أو خدمات الدعم التي قد تحتاج إليها بعض الحالات، وفق طبيعة كل حالة والإجراءات المعتمدة.

وقال سعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار حرص مكتب شؤون المواطنين بعجمان على بناء شراكات فاعلة تسهم في تطوير مستوى الخدمات والمزايا المقدمة للمواطنين والموظفين، وتعزز الاهتمام بالصحة والرفاه باعتبارهما من المقومات الأساسية لجودة الحياة.

و أضاف : نحرص في مكتب شؤون المواطنين على بناء شراكات مجتمعية فاعلة تحقق قيمة مضافة حقيقية، وتوفر مزيداً من الخيارات التي تلبي احتياجات المواطنين والموظفين، وتسهم في دعم جودة حياتهم ويمثل تعاوننا مع منتجع زويا الصحي خطوة مهمة في هذا الاتجاه، من خلال إتاحة برامج صحية وعلاجية متكاملة، مع مراعاة احتياجات كبار المواطنين والحالات التي تتطلب اهتماماً أو دعماً إضافياً .