"الوطني الاتحادي" يشارك في اجتماع لجنة الأمم المتحدة بالاتحاد البرلماني الدولي

أبوظبي في 8 أكتوبر/ وام/ شارك المجلس الوطني الاتحادي في اجتماع لجنة شؤون الأمم المتحدة بالاتحاد، الذي عقد على مدى يومين في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا، ضمن أعمال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. ومثل المجلس سعادة خالد عمر الخرجي، عضو مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي .

وناقش الاجتماع عدداً من المسائل المتعلقة بتعزيز فاعلية منظومة الأمم المتحدة وتطوير آليات عملها على المستوى الوطني، إلى جانب سبل منع النزاعات وتسويتها، وتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية.

وأكد الخرجي، خلال مناقشة موضوع "فريق الأمم المتحدة القطري في جمهورية تنزانيا المتحدة بوصفه انعكاساً لإصلاح منظومة الأمم المتحدة"، أهمية تعزيز الشراكة المؤسسية بين فرق الأمم المتحدة القطرية والبرلمانات الوطنية، بما يسهم في رفع فاعلية العمل الأممي على المستوى القطري ومواءمته مع الأولويات الوطنية، من خلال مناقشة الأولويات والبرامج والنتائج بصورة دورية، وتمكين البرلمانات من متابعة أثر البرامج والمشروعات الأممية، بما يعزز المساءلة والشفافية، ويسهم في توجيه الموارد نحو الأولويات التنموية.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من الإصلاحات التي تشهدها منظومة الأمم المتحدة لتعزيز التنسيق بين وكالاتها وبرامجها، وتفادي ازدواجية الجهود، بما يضمن تقديم دعم أكثر تكاملاً وفاعلية للدول، مشدداً على أن نجاح إصلاح منظومة الأمم المتحدة على المستوى القطري لا يُقاس فقط بمدى تحسين التنسيق بين وكالاتها، وإنما أيضاً بقدرتها على بناء شراكة مؤسسية مستدامة مع البرلمانات الوطنية، باعتبارها شريكاً أساسياً في التشريع والرقابة ومتابعة تنفيذ الأولويات الوطنية.