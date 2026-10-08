حمدان بن زايد يستقبل رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر ويطلع على جهود الهيئة ومبادراتها الإنسانية

أبوظبي في 8 أكتوبر/ وام/ استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في قصر النخيل في أبوظبي، سعادة خالد عبدالله بن شيبان المهيري، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

واطلع سموه على جهود الهيئة ومبادراتها الإنسانية والإغاثية داخل الدولة وخارجها، وبرامجها الهادفة إلى دعم الفئات المستفيدة والاستجابة للاحتياجات الإنسانية، إلى جانب جهودها في مساندة المجتمعات المتأثرة بالأزمات والكوارث والظروف الاستثنائية.

وتأتي هذه الجهود في إطار النهج الإنساني لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وحرصه على ترسيخ قيم العطاء والتضامن ومد يد العون للمحتاجين، وتعزيز حضور الدولة في مجال العمل الإنساني والإغاثي على المستويين الإقليمي والدولي.

ووجه سموه بمواصلة تطوير مبادرات الهيئة وتوسيع نطاقها، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى المستفيدين، بما يواكب الاحتياجات الإنسانية المتغيرة، ويعزز أثر جهودها في المجتمعات المستفيدة داخل الدولة وخارجها.

وأعرب سعادة خالد عبدالله بن شيبان المهيري، عن تقديره لدعم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لجهود الهيئة ومبادراتها الإنسانية، وحرص سموه على تعزيز دورها في خدمة المجتمع وترسيخ نهج دولة الإمارات في العمل الإنساني، مؤكدا مواصلة الهيئة جهودها للوصول إلى الفئات المستفيدة وتلبية احتياجاتها داخل الدولة وخارجها.

حضر اللقاء الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.