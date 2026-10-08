نجوم عالميون في خمسة نزالات جديدة ببطولة "آر إيه إف أبوظبي"

أبوظبي في 8 أكتوبر/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة "آر إيه إف أبوظبي" للمصارعة، إضافة خمسة نزالات جديدة إلى بطاقة النسخة الافتتاحية من البطولة، المقرر إقامتها يوم 14 نوفمبر المقبل في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم المصارعة العالمية.

وتتصدر النزالات الجديدة مواجهة كروس أوفر تجمع أرمان تساروكيان والبرازيلي نيمان غرايسي في وزن متفق عليه، فيما يدافع الأمريكي كايل دايك عن لقب وزن الكروزر أمام التركمانستاني ألب أرسلان بيغينجوف.

كما تدافع الأمريكية كينيدي بليدز عن لقب وزن المتوسط للسيدات أمام مواطنتها بيلا مير، ويلتقي الروسي زابيت ماغوميدشاريبوف مع الجورجي غيغا تشيكادزه في مواجهة كروس أوفر بوزن الويلتر، بينما يواجه الأمريكي جوردان بوروز، بطل الألعاب الأولمبية، البيلاروسي أزمات نوريكاو في وزن المتوسط.

ويخوض تساروكيان، المصنف الأول في الوزن الخفيف بمنظمة «يو إف سي»، المواجهة بسجل يتضمن 11 فوزاً مقابل خسارتين، وسبعة انتصارات في ثمانية نزالات خاضها ضمن بطولة «آر إيه إف أبوظبي»، منها 5 بالتفوق الفني. وفي المقابل، يملك غرايسي ثلاث ميداليات برونزية في بطولة العالم للجوجيتسو البرازيلي، إلى جانب سجل احترافي في الفنون القتالية المختلطة يضم 13 انتصاراً مقابل ست خسارات.

ويواصل دايك مسيرته في البطولة بسجل خالٍ من الهزائم خلال 6 مشاركات، كما توج بميداليتين برونزيتين أولمبيتين وأربعة ألقاب عالمية، وينفرد بكونه المصارع الوحيد الذي أحرز ألقاب الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات الأمريكية «NCAA» في أربع فئات وزنية مختلفة. ويواجه بيغينجوف، بطل العالم تحت 20 عاماً، والحائز ثلاث ميداليات في بطولة آسيا تحت 23 عاماً، إضافة إلى برونزية بطولة آسيا للكبار لعام 2026.

وتدافع بليدز، حاملة لقب وزن المتوسط في «آر إيه إف»، عن لقبها بعدما حققت ستة انتصارات بالتفوق الفني دون أن تمنح منافساتها أي نقطة، ويضم سجلها فضية أولمبياد 2024، وبرونزية بطولة العالم 2025، وفضية بطولة العالم تحت 23 عاماً. وتلتقي بيلا مير، بطلة الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات الأمريكية لعام 2026، وعضوة منتخب الولايات المتحدة تحت 23 عاماً، والتي تمتلك سجلاً احترافياً في الفنون القتالية المختلطة يبلغ أربعة انتصارات مقابل خسارة واحدة.

ويدخل ماغوميدشاريبوف البطولة بسجل احترافي يضم 18 انتصاراً مقابل خسارة واحدة في الفنون القتالية المختلطة، بينها ستة انتصارات متتالية في «يو إف سي»، إضافة إلى سلسلة بلغت 14 فوزاً متتالياً. أما تشيكادزه، فيتمتع بخبرة كبيرة في منافسات وزن الريشة، إلى جانب مسيرة ناجحة في الكيك بوكسينغ توج خلالها بلقبين عالميين، فضلاً عن عدة ألقاب عالمية وأوروبية في الكاراتيه.

ويعود بوروز، بطل الألعاب الأولمبية والمتوج بلقب العالم ست مرات، إلى المنافسة على بساط «آر إيه إف أبوظبي» بمواجهة نوريكاو، الذي يملك برونزية بطولة أوروبا، وشارك في سبع نسخ من بطولة العالم، وبلغ نزال الميدالية البرونزية في أربع منها.