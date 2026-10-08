"نسائية دبي" تعزز الوعي البيئي لدى الطلبة

دبي في 8 أكتوبر / وام/ نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي فعالية بيئية في مدرسة دبي الوطنية بمنطقة الطوار ضمن مبادرة «البيئة المستدامة» وفي إطار مشاركة الجمعية من خلال محور الاستدامة في برنامج "إثراء" الذي أطلقته هيئة تنمية المجتمع بدبي بهدف تقييم وتطوير وتمكين مؤسسات النفع العام والارتقاء بأداء القطاع الثالث في الإمارة.

واستمرت الفعالية على مدار يومين وشهدت تنظيم مجموعة من الورش التفاعلية للطلبة والطالبات بالتعاون مع هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي بهدف ترسيخ المفاهيم البيئية وتحويل الوعي بالاستدامة إلى ممارسات وسلوكيات يومية.

وركزت الفعالية على تعزيز وعي الطلبة بأهمية المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية .

وأكدت سعادة الدكتورة فاطمة الفلاسي المدير العام لجمعية النهضة النسائية بدبي أن تعزيز الوعي البيئي لدى الطلبة يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل المجتمع مشيرة إلى أن غرس قيم الاستدامة في نفوس الأجيال الجديدة يبدأ من التعليم والممارسة والتجربة.

وقالت الفلاسي : إن مشاركتنا في محور الاستدامة ضمن برنامج «إثراء» الذي أطلقته هيئة تنمية المجتمع بدبي تعكس حرص الجمعية على تطوير أدائها وتعزيز أثرها المجتمعي كما تجسد التزامنا بدعم المبادرات التي تسهم في بناء جيل واعٍ بقضايا البيئة وقادر على تحمل مسؤولياته تجاه موارده الطبيعية ومستقبل مجتمعه".

وأشادت الفلاسي بالتعاون مع هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي وبالشراكة مع مدرسة دبي الوطنية مؤكدة أن تكامل الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات النفع العام والمؤسسات التعليمية يمثل عنصرًا أساسيًا لنجاح المبادرات التي تستهدف بناء وعي بيئي مستدام.