بعثة اتحاد غرف الإمارات إلى بلجيكا تستكشف فرصاً جديدة للتجارة والاستثمار

الشارقة في 8 أكتوبر/ وام/ أختتم اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، بعثة تجارية إلى مملكة بلجيكا، برئاسة سعادة عبد الله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبمشاركة عدد من ممثلي غرف التجارة والصناعة ومجتمع الأعمال الإماراتي، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات ومملكة بلجيكا واستكشاف فرص جديدة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

وتأتي البعثة في إطار جهود اتحاد غرف الإمارات الرامية إلى تعزيز حضور مجتمع الأعمال الإماراتي في الأسواق العالمية وتوسيع شبكة علاقاته وشراكاته الدولية وفتح قنوات مباشرة للتواصل بين الشركات والمستثمرين في دولة الإمارات وبلجيكا.

واستهل الوفد برنامج اليوم الأول بزيارة الغرفة التجارية العربية البلجيكية اللوكسمبورغية، حيث عقد لقاءات مع مسؤولي الغرفة وممثلي مجتمع الأعمال جرى خلالها بحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري واستعراض الفرص المتاحة أمام الشركات الإماراتية والبلجيكية في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

كما تناولت اللقاءات سبل تعزيز التواصل بين أصحاب الأعمال والمستثمرين وتبادل المعلومات حول الفرص التجارية والاستثمارية وتشجيع الشركات من الجانبين على إقامة شراكات ومشاريع مشتركة بما يسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

و شهدت البعثة توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات والغرفة البلجيكية بهدف تعزيز أطر التعاون المؤسسي بين الجانبين وتطوير العلاقات بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والبلجيكي وتسهيل تبادل المعلومات والفرص التجارية والاستثمارية إلى جانب دعم تنظيم الوفود والبعثات والفعاليات الاقتصادية المشتركة وتشجيع التواصل المباشر بين الشركات والمستثمرين.

وأكد العويس أن البعثة تمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وبلجيكا، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تؤديه غرف التجارة في ربط مجتمعات الأعمال وتحويل الفرص المتاحة إلى شراكات اقتصادية وتجارية مستدامة.

وقال:" نتطلع من خلال هذه البعثة إلى تعزيز جسور التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والبلجيكي وفتح آفاق جديدة أمام الشركات والمستثمرين لاستكشاف الفرص المتاحة وبناء شراكات نوعية تسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين البلدين".

وأضاف أن توقيع اتفاقية التعاون يشكل خطوة إضافية نحو بناء إطار مؤسسي مستدام يدعم التواصل بين القطاع الخاص في البلدين ويسهم في تطوير المبادرات والفرص المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وتضمن اليوم الثاني من برنامج البعثة زيارة ميدانية إلى ميناء أنتويرب-بروج، بهدف الاطلاع على منظومة العمل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والتعرف إلى أفضل الممارسات في إدارة الموانئ وسلاسل الإمداد وحركة الصادرات والواردات.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز تبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون في مجالات النقل والتجارة والخدمات اللوجستية والاطلاع على التجربة البلجيكية في إدارة العمليات المرتبطة بحركة التجارة الدولية بما يفتح المجال أمام تطوير فرص تعاون جديدة بين مجتمع الأعمال الإماراتي ونظيره البلجيكي.

وتأتي البعثة التجارية إلى بلجيكا ضمن استراتيجية اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات الرامية إلى دعم القطاع الخاص الوطني في التوسع نحو الأسواق الدولية وتعزيز تنافسيته وتطوير شبكة شراكاته العالمية، بما يسهم في تنمية التجارة الخارجية للدولة وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والأعمال.