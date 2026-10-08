"الوطني الاتحادي " ونظيره في بنغلاديش يبحثان علاقات التعاون البرلماني

أروشا- تنزانيا في 8 اكتوبر/ وام / التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس، سعادة جهرات أديب تشودري، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الوطني لجمهورية بنغلاديش الشعبية، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا، بحضور سعادة سارة محمد فلكناز، عضو مجموعة المجلس الوطني في الاتحاد.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الوطني البنغلاديشي، بما يعكس علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بنغلاديش الشعبية، والحرص على تطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما تناول اللقاء أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات الثنائية، ودور اللجان البرلمانية المعنية بالشؤون الخارجية في توسيع آفاق الحوار والتواصل وتبادل الخبرات والتجارب البرلمانية، بما يسهم في دعم العلاقات بين البلدين، وتعزيز التفاهم والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي، وأكدا أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين المجموعتين البرلمانيتين في المحافل البرلمانية، بما يدعم الجهود المشتركة لتعزيز الحوار والتعاون البرلماني.