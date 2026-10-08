"رويال للتطوير" و"ساس العقارية" ترسيان عقداً بـ800 مليون درهم لـ"فايبركس"

أبوظبي في 8 أكتوبر/وام/ أرست شركة رويال للتطوير القابضة، المتخصصة في تطوير المشاريع الفاخرة وإحدى شركات مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADX: ESG)، بالشراكة مع "ساس العقارية"، عقد أعمال الإنشاءات الرئيسية لمشروع "سيمونت أوتوغراف كولكشن ريزيدنسز" في جزيرة الريم بأبوظبي، بقيمة 800 مليون درهم، على مجموعة "فايبركس" بصفتها المقاول الرئيسي.

وتأتي ترسية العقد عقب استكمال الأعمال التمكينية للمشروع، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة الإنشاءات الرئيسية خلال أكتوبر 2026، وفق برنامج تنفيذي يمتد 27 شهراً، على أن يكتمل المشروع في ديسمبر 2028.

وبموجب العقد، تتولى "فايبركس"، بصفتها المقاول الرئيسي، تنفيذ أعمال الإنشاءات الرئيسية، مستفيدة من خبرة تتجاوز خمسة عقود في قطاع الإنشاءات وقوة عاملة تضم أكثر من 17 ألف موظف، إلى جانب قدراتها الفنية والتشغيلية، بما يشمل متطلبات الجودة والكفاءة والسلامة والبرنامج الزمني المعتمد للمشروع.

ويقع "سيمونت أوتوغراف كولكشن ريزيدنسز" في جزيرة الريم بأبوظبي، ويطل على بيئة القرم، بالقرب من منطقة السعديات الثقافية، ويجمع تصميمه بين العمارة المعاصرة ومعايير "أوتوغراف كولكشن" من ماريوت.

وقال طارق نزال، الرئيس التنفيذي لشركة رويال للتطوير القابضة، إن ترسية عقد الإنشاءات الرئيسية تمثل انتقال مشروع "سيمونت أوتوغراف كولكشن ريزيدنسز" إلى مرحلة التنفيذ الإنشائي الكامل، مشيراً إلى أن الشركة تمضي، بالتعاون مع "ساس العقارية"، في تنفيذ المشروع وفق الرؤية المعتمدة للتصميم والجودة، وبما يحقق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

وأضاف أن استراتيجية الشركة في توسيع محفظتها من المساكن الفاخرة ذات العلامات التجارية تقوم على الشراكة مع الأسماء العالمية والمتخصصين في القطاع لتطوير مشاريع وفق المعايير المحددة، مشيراً إلى أن اختيار "فايبركس" لتنفيذ الأعمال الرئيسية يأتي في إطار هذه الاستراتيجية، والاستفادة من خبراتها الفنية والتشغيلية في تنفيذ المشروع ضمن البرنامج المعتمد.

وقال أحمد بن محمد القاسمي، الرئيس التنفيذي لشركة "ساس العقارية"، إن الالتزام بالجودة وتسليم المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة يمثلان ركيزة أساسية في عمل الشركة، مشيراً إلى أن مشروع "سيمونت أوتوغراف كولكشن ريزيدنسز" يقوم على رؤية مشتركة مع رويال للتطوير القابضة و"أوتوغراف كولكشن" من ماريوت لتقديم مشروع سكني وفق مستويات التصميم والجودة المعتمدة.

وأضاف أن اختيار المقاول الرئيسي يمثل جزءاً أساسياً من مراحل تنفيذ المشروع، مؤكداً أن "فايبركس" تمتلك الخبرات والقدرات اللازمة لتنفيذ الأعمال والوفاء بالالتزامات التعاقدية وفق المعايير المحددة.

وقال سفيان الصالح، المدير الإداري لشركة "فايبركس"، إن الشركة ستتولى تنفيذ الأعمال الإنشائية الرئيسية للمشروع بالاعتماد على خبراتها وقدراتها الفنية والتشغيلية، مشيراً إلى التزامها بتنفيذ مختلف مراحل الإنشاء وفق متطلبات المشروع وتسليمه ضمن البرنامج الزمني المعتمد.