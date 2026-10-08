شرطة الشارقة تشارك في مهرجان صير بونعير

الشارقة في 8 أكتوبر/ وام/ تشارك القيادة العامة لشرطة الشّارقة في النّسخة السّادسة والعشرين من مهرجان صير بونعير، المقام على شاطئ الحيرة، من 7 إلى 18 أكتوبر الجاري، بمنصّة تجمع بين عرض التّقنيات الأمنيّة والتّعريف بتاريخ مشاركاتها في المهرجان، إلى جانب أنشطة تفاعليّة للأطفال؛ تعزيزًا لحضورها المجتمعي وترسيخًا لتواصلها المباشر مع الجمهور.

وتضمّ المنصّةُ عرضًا لطائرات مسيّرة بتصاميم صديقة للبيئة، تُستخدم كدوريات للاستطلاع الجويّ، وتهدف إلى تأمين المناطق وتنفيذ مهام المراقبة الجويّة، بما يبرز توظيف القيادة للتقنيات الحديثة في دعم العمل الميداني، ورفع كفاءة التّغطية الأمنيّة، وتقليل زمن الاستجابة.

وتقدّم المنصّة برامج توعويّة وتثقيفيّة تفاعليّة؛ لترسيخ الثّقافة الأمنيّة، وتعزيز السّلوكيات الوقائيّة لدى الجمهور، إلى جانب عرض مرئيّ يوثّق مشاركات شرطة الشّارقة، وأبرز المسابقات التي خاضها منتسبوها في دورات المهرجان السّابقة.

كما تضفي شخصيّة "الشرطي"، أجواء تفاعليّة على المشاركة من خلال أنشطة تفاعليّة تعزّز الألفة والثقة بين الأجيال النّاشئة ورجال الشرطة، وتقرّب الرسالة المجتمعيّة الموجّهة للأطفال بأسلوب محبّب.