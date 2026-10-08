اختتام إنفستوبيا بريدج 2026 بـ7 اتفاقيات والنسخة المقبلة في مارس 2027

أبوظبي في 8 أكتوبر /وام/ شهدت "إنفستوبيا بريدج 2026" توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين شركات ومؤسسات وجهات كبرى على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب عقد 10 جلسات نقاشية و8 اجتماعات طاولة مستديرة.

واختتمت الفعالية أعمالها في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 800 من المسؤولين والمستثمرين ورواد الأعمال والخبراء الاقتصاديين، من بينهم أكثر من 30 متحدثاً ومتحدثة من نخبة الوزراء وصنّاع القرار وقادة الأعمال والخبراء من دولة الإمارات ومختلف دول العالم،

وشهدت الفعالية التي أقيمت تحت شعار "الاستثمار في عالم أكثر مرونة وقدرة على التكيف"، إطلاق عدد من المبادرات والتقارير التي تدعم فرص الاستثمار، وتعزز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو في قطاعات الاقتصاد الجديد.

وفي هذا الإطار، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا"، أن مخرجات وشراكات "إنفستوبيا بريدج 2026" تعكس التزام دولة الإمارات بمواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء شراكات استثمارية مستدامة مع مختلف الأسواق العالمية، وتعزيز ربط رأس المال بالفرص، ودعم نمو الشركات والقطاعات ذات الإمكانات العالية، بما يسهم في ترسيخ المرونة الاقتصادية وتعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحولات العالمية.

وقال معاليه: أكدت الجلسات والطاولات المستديرة لهذا الحدث المتميز أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمستثمرين في تطوير حلول جديدة للتحديات الاقتصادية، وتحويل التحولات العالمية إلى فرص للنمو والاستثمار. وستواصل دولة الإمارات دورها في ربط المستثمرين والشركات بالفرص الجديدة، وتطوير شراكات طويلة الأمد تدعم النمو المستدام، وتعزز تنافسية الاقتصاد الجديد، بما يسهم في ترسيخ ثقة المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم ببيئة الأعمال والاستثمار الإماراتية.

وتفصيلاً، شهدت أعمال "إنفستوبيا بريدج 2026" عقد 10 جلسات نقاشية تناولت مجموعة واسعة من الملفات والموضوعات الاقتصادية والاستثمارية الحيوية، ومنها التوجهات الاقتصادية الجديدة، وتعزيز الثقة كمحرك رئيسي لتدفقات الاستثمار، ودور مجالس الإدارة في التعامل مع التحولات العالمية، وتجارب الشركات الإماراتية في الاقتصاد الجديد والأسواق العالمية، إلى جانب تمويل الاقتصاد الجديد والجيل الجديد من فئات الأصول واتجاهات رؤوس الأموال العالمية والسياحة واقتصاد التجارب.

كما تضمنت الفعالية عقد 8 اجتماعات طاولة مستديرة ناقشت مجموعة من الملفات المتخصصة المرتبطة بالنمو والاستثمار والابتكار، شملت فرص توسع الشركات الإماراتية والوصول إلى رأس المال والأسواق، وتعزيز فرص الاستثمار بين دولة الإمارات وأوزبكستان، والانتقال بالحلول المبتكرة من المراحل التجريبية إلى التطبيق التجاري واسع النطاق. وتناولت الاجتماعات كذلك تحديات وفرص الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير جسور رأس المال والاستثمار بين الإمارات والمملكة المتحدة، ومستقبل البنية التحتية المالية الرقمية والأصول الرقمية، واستراتيجيات المكاتب العائلية، والتنقل الكهربائي والاقتصاد الدائري، إضافة إلى تطوير منظومة الاستثمار المؤثر.

وشهدت الفعالية بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا"؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، الرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا"، توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تعكس تنوع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزز الشراكات بين دولة الإمارات والأسواق العالمية، وتدعم نمو قطاعات الاقتصاد الجديد.

وشملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة المشاريع وصنع في إيطاليا لتعزيز التعاون الاستثماري في القطاعات الصناعية والتصنيعية، بما يشمل التصنيع المتقدم والتقنيات الناشئة، والذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا المالية والتقنيات الحيوية وعلوم الحياة، حيث وقّع المذكرة معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، والرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا"؛ ومعالي أدولفو أورسو، وزير الشركات و"صُنع في إيطاليا".

كما تم توقيع اتفاقية بين "مجموعة كيزاد للمناطق الاقتصادية" و"سكوتش إنتربرايز" الوكالة الحكومية الاسكتلندية للتنمية الاقتصادية، لإنشاء مركز اسكتلندي لتحول الطاقة في أبوظبي، بما يعزز فرص التعاون في مجالات الطاقة والابتكار والتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، مع توفير "كيزاد" البنية التحتية ومساحات العمل اللازمة للمركز.

وشهد الحدث كذلك توقيع شراكة بين "لولو موني" و"ماستر كارد" لتطوير منظومة مالية مترابطة مخصصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، تجمع بين الحسابات المخصصة للأعمال والحلول المالية والخبرات الاستشارية، بما يدعم نمو الشركات وتوسعها.

وفي مجال الاستثمار والأسواق المالية، تم الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين "إنفستوبيا" و"تشاينا سيكيوريتيز إنترناشيونال" لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار وأسواق رأس المال، وذلك بالتزامن مع افتتاح الشركة مكتبها في دولة الإمارات، والذي يمثل أول مكاتبها الدولية خارج الصين.

ووقّعت مبادرة "100 شركة من المستقبل" خلال هذه الفعالية، ثلاث مذكرات تعاون مع شركة "نواة كابيتال ليمتد"، و"غلوبال فنتشرز"، وشركة "كارتا"، وذلك بهدف توسيع نطاق الشراكات الداعمة للشركات المدرجة ضمن المبادرة، وتعزيز فرص نموها وتوسعها، وتطوير الأعمال والشراكات، والمشاركة في تقييم الشركات المتقدمة، إلى جانب توفير خدمات متخصصة تدعم جاهزية الشركات لجولات التمويل والتقييم والامتثال وإدارة الملكية، وبرامج التدريب والإرشاد.

وتتضمن مذكرة التعاون مع "غلوبال فنتشرز" التزام الشركة بتخصيص ما لا يقل عن مليون دولار للاستثمار في شركة أو أكثر من الشركات المدرجة ضمن المبادرة، فيما توفر "Carta" للشركات المؤهلة خصماً بنسبة 25% على الاشتراك السنوي في منصتها خلال السنة الأولى، وفقاً للشروط المحددة.

كما شهدت "إنفستوبيا بريدج 2026" إطلاق المشروع الإماراتي "HAL"، الذي يهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع والاستفادة من الحلول المالية والتكنولوجية المتخصصة، حيث تم تطوير المشروع من قِبل "إس سي فنتشرز" بالتعاون مع "نيو فنتشرز" التابعة لبنك المشرق و"لولو فاينانشال هولدينغز"، وبشراكة استراتيجية مع "بيهايف" و"مايكروسوفت" و"فيزا" و"أرامكس".

وتضمنت الفعالية الإعلان عن إطلاق "تقرير الأعمال والاستثمار الصيني العربي 2026"، الذي أعدته "إنفستوبيا" بالتعاون مع "الاتحاد الصيني الدولي لروّاد الأعمال" (SIEF)، وبدعم من "إتش إس سي أسيت غروب"، بهدف تقديم رؤى ومؤشرات حول تطورات بيئة الأعمال والاستثمار، ورصد أبرز الاتجاهات والفرص في الأسواق الصينية والعربية، بما يعزز آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، ويدعم بناء شراكات جديدة بين مجتمعَي الأعمال في الجانبين.

إضافة إلى ذلك، أعلنت مبادرة "100 شركة من المستقبل" عن إطلاق تقرير يستعرض مراحل نمو الشركات المدرجة ضمن المبادرة، والقطاعات الاقتصادية التي تنشط فيها، إلى جانب تسليط الضوء على منظومة الشركاء الداعمين للمبادرة ودورهم في مساندة الشركات خلال مختلف مراحل نموها.

ويتضمن التقرير مجموعة من المؤشرات والبيانات التي ترصد تطور الشركات المدرجة وتنوع مجالات أعمالها، بما يعكس مسار نموها والإمكانات التي تتمتع بها ضمن القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الجديد.

واختتمت "إنفستوبيا بريدج 2026" أعمالها بالتأكيد على أهمية بناء جسور جديدة تربط الاقتصادات والشركات والمستثمرين بالفرص، وتعزز تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات طويلة الأجل، إلى جانب تحديد مسارات جديدة للنمو والاستثمار، وتطوير حلول تمويل مبتكرة تدعم الاقتصاد الجديد، وتوسيع نطاق الاستثمار في فئات الأصول الناشئة والتمويل الخاص والبنية التحتية والأصول الرقمية ورأس المال الجريء، بما يعزز مرونة الاقتصادات وقدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية وتحويلها إلى فرص مستدامة للنمو والاستثمار.

كما أعلنت "إنفستوبيا" عن انعقاد نسختها الرئيسية في أبوظبي خلال شهر مارس 2027، لمواصلة البناء على مخرجات "إنفستوبيا بريدج 2026" وشراكاتها، وتعزيز دورها الحيوي في ربط المستثمرين والشركات وصنّاع القرار بالفرص الاستثمارية الجديدة، ودعم الحوار حول تطوير مسارات جديدة للنمو والاستثمار، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات منصةً عالميةً للاقتصاد الجديد.