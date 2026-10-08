مجموعة "إمستيل" ضمن أفضل 1% عالمياً في تقييم "إيكوفاديس" للاستدامة

أبوظبي في 8 أكتوبر/ وام/ أعلنت مجموعة "إمستيل"، (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: EMSTEEL)، ("المجموعة")، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، عن تحقيق قفزة نوعية في تصنيف "إيكوفاديس" للاستدامة، بانتقالها من الميدالية البرونزية في عام 2025 إلى البلاتينية في عام 2026، بعد حصولها على نتيجة اسئتثانية بلغت 95 من 100، لتصبح ضمن أفضل 1% من الشركات التي قيمتها المنصة عالمياً خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

وتُعد "إيكوفاديس" من المؤسسات العالمية المتخصصة في تقييم استدامة الشركات، وتعتمد منهجيتها على معايير دولية رائدة، بما في ذلك مبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة، ومعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، ومعيار ISO 26000. وتقوم المنصة بتقييم أداء الاستدامة لأكثر من 175 ألف شركة في أكثر من 180 دولة، تغطي ما يزيد على 230 قطاعاً اقتصادياً مختلفاً.

ويعزز التصنيف البلاتيني، ، تنافسية "إمستيل" ومكانتها كمورد وشريك مسؤول وموثوق، من خلال تقديم أدلة مستقلة وموثوقة للعملاء وشركاء الأعمال تؤكد تطور منظومة إدارة الاستدامة لدى المجموعة وكفاءتها. كما توفر هذه الميدالية للعملاء أيضاً قيمة إضافية من خلال دعم متطلباتهم وأهدافهم المرتبطة بالاستدامة وسلاسل التوريد المسؤولة، في ظل تزايد أهمية هذه المعايير في قرارات الشراء والمناقصات واختيار الموردين عالمياً.

ووفقاً لتحليل معياري أجرته "إمستيل" استناداً إلى النتائج المعلنة، تعد المجموعة الشركة الوحيدة التي تم رصدها بالتصنيف البلاتيني ضمن قطاع الصناعات الثقيلة في دولة الإمارات، والوحيدة في قطاع الحديد ومواد البناء على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تضعها نتائج التصنيف أيضاً ضمن مجموعة محدودة من منتجي الحديد والأسمنت عالمياً الحاصلين على المستوى البلاتيني على المستوى العالمي.

ويعكس ارتقاء مجموعة "إمستيل" من التصنيف البرونزي إلى البلاتيني في عام 2026، خلال دورة تقييم واحدة، نقلة نوعية تعكس تسارع وتيرة التحسن في أدائها بمجال الاستدامة والتطور الملحوظ في كفاءة أنظمتها الإدارية.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل": "يعكس انتقالنا من الميدالية البرونزية إلى البلاتينية خلال دورة تقييم واحدة التقدم المتسارع الذي حققناه في ترسيخ الاستدامة والممارسات المسؤولة في مختلف أعمالنا. وتصنيفنا ضمن أفضل 1% عالمياً بنتيجة 95 من 100 يعزز ثقة عملائنا وشركائنا في "إمستيل" كمورداً مسؤولاً وموثوقاً، ويدعم قدرتنا على المنافسة وتلبية متطلبات الأسواق وسلاسل التوريد العالمية".

وأضاف: "تشكل الاستدامة ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية منتجاتنا ونمو أعمالنا على المدى الطويل. وسنواصل البناء على هذا التقدم من خلال خفض الانبعاثات، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتطوير منتجات أكثر استدامة، وترسيخ الممارسات المسؤولة عبر سلسلة القيمة، بما يدعم توجه دولة الإمارات نحو بناء قطاع صناعي أكثر استدامة وتنافسية عالمياً".

ويأتي التصنيف في وقت تواصل فيه "إمستيل" تعزيز جهودها في خفض الانبعاثات والاقتصاد الدائري وكفاءة استخدام الموارد وتطوير المنتجات منخفضة الكربون، إلى جانب تعزيز معايير الصحة والسلامة والحوكمة والممارسات المسؤولة في عملياتها وسلسلة القيمة، بما يعزز قدرتها على تلبية متطلبات العملاء والأسواق العالمية ويدعم تنافسية منتجاتها على المدى الطويل.