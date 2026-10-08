فوز الكندية الأيسلندية آن كارسون بجائزة نوبل للأدب 2026

ستوكهولم في 8 أكتوبر/وام/ فازت الشاعرة والكاتبة الكندية آن كارسون بجائزة نوبل للأدب لعام 2026 " .وقالت اللجنة المانحة إن تتويج كرسون بالجائزة جاء تقديرا لإنتاجها الأدبي الجريء والمبتكر الذي أبدع أشكالا جديدة للأدب المعاصر من خلال المزج بين الحوار المرح والتراث الكلاسيكي".⁠

وتمنح الجائزة الأكاديمية السويدية وتبلغ قيمتها 12 مليون كرونة سويدية (1.2 مليون دولار).

وتشتهر كارسون، وهي شاعرة وكاتبة مقالات كندية، بمزجها بين الشعر والنثر والحوار والترجمة في أعمال تتجاوز ​التصنيفات

التقليدية للأجناس الأدبية. ولدت كارسون (76 عاما) في تورونتو بكندا، وهي تحمل الجنسية الأيسلندية أيضا منذ عام 2022.

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