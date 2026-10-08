فوز الكندية الأيسلندية آن كارسون بجائزة نوبل للأدب 2026

ستوكهولم في 8 أكتوبر/وام/ فازت الشاعرة والكاتبة الكندية آن كارسون بجائزة نوبل للأدب لعام 2026 " .وقالت اللجنة المانحة إن تتويج كرسون بالجائزة جاء تقديرا لإنتاجها الأدبي الجريء والمبتكر الذي أبدع أشكالا جديدة للأدب المعاصر من خلال المزج بين الحوار المرح والتراث الكلاسيكي".
وتمنح الجائزة الأكاديمية السويدية وتبلغ قيمتها 12 مليون كرونة سويدية (1.2 مليون دولار).
وتشتهر كارسون، وهي شاعرة وكاتبة مقالات كندية، بمزجها بين الشعر والنثر والحوار والترجمة في أعمال تتجاوز التصنيفات
التقليدية للأجناس الأدبية. ولدت كارسون (76 عاما) في تورونتو بكندا، وهي تحمل الجنسية الأيسلندية أيضا منذ عام 2022.
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