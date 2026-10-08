إسعاف دبي تحتفي بالمرأة الإماراتية

دبي في 8 أكتوبر/ وام/ نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ممثلة باللجنة النسائية، برنامجاً متكاملاً للاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية ، امتد على مدار شهر، وتضمن مجموعة من المبادرات والفعاليات المهنية والمجتمعية والثقافية والأسرية .

وقالت الدكتورة سهيلة قايد، رئيس فريق اللجنة النسائية في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف:-" إن الاحتفاء بالمرأة الإماراتية هذا العام يأتي بصورة أكثر شمولاً من خلال برنامج ممتد لا يقتصر على يوم واحد، ويجمع بين التقدير والتمكين والمعرفة ودعم الأسرة والمشاركة المجتمعية، بما يواكب المكانة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية ودورها المحوري في مسيرة التنمية.

وأضافت قايد : المرأة في إسعاف دبي شريك أساسي في الإنجاز وصناعة الأثر، وحضورها يمتد من الميدان والعمل التخصصي إلى الإدارة والابتكار وخدمة المجتمع. ومن هذا المنطلق حرصنا على تصميم مبادرات تلامس احتياجات الموظفات، وتدعم تطورهن المهني وجودة حياتهن، وتراعي التوازن بين مسؤولياتهن الوظيفية والأسرية.

وأكدت قايد أن توفير بيئة عمل مرنة تراعي التوازن بين متطلبات العمل والأسرة يمثل استثماراً في الإنسان واستدامة عطائه، ويسهم في تعزيز الإنتاجية والاستقرار الوظيفي، مشيرة إلى أن ما حققته المرأة الإماراتية خلال العقود الماضية هو ثمرة رؤية وطنية متكاملة، ودعم متواصل من القيادة الرشيدة والأسرة والمجتمع، إلى جانب الرجل بوصفه شريكاً داعماً في مسيرة التمكين والإنجاز.