G5 Holding تستعرض أحدث منتجاتها الدفاعية بمعرض مراكش للطيران 2026

مراكش في 8 أكتوبر/ وام/ تستعرض G5 Holding ضمن الجناح الوطني لدولة الإمارات في معرض مراكش للطيران 2026 الذي يُقام من 7 إلى 10 أكتوبر الجاري في قاعدة القوات الملكية الجوية المغربية في مراكش مجموعة من منتجاتها ومنظوماتها في مجالات الطيران والدفاع الجوي والأنظمة غير المأهولة والصواريخ والمنصات البرية، إلى جانب قدراتها في التصنيع والهندسة وتطوير الأنظمة.

وتطرح الشركة خلال المعرض أكثر من 10 منتجات ومنظومات وحلول، تشمل طائرة "بدر-250" الهجومية الخفيفة متعددة المهام و"بدر-250 تي" التدريبية، بالإضافة إلى أربعة نماذج من صواريخ "الحداه" ومنظومة "الدرع" للدفاع الجوي قصير المدى.

كما تعرض الشركة "مزيد"، وهي مركبة رباعية الدفع مجهزة بمنظومة لإطلاق صواريخ "الحداه"، و"سويحان"، وهي مركبة مدرعة ثمانية الدفع مجهزة بمنظومات حماية ومصممة للعمل في عدد من المهام والبيئات الميدانية.

وضمن المشاركة نفسها تستعرض G5 Holding قدراتها في التصنيع المتقدم، بما في ذلك إنتاج الأجزاء والمكونات والقطع الفرعية المستخدمة في صناعات مختلف القطاعات الجوية البرية والبحرية وانظمة الدفاعية والصواريخ. وتشمل هذه القدرات أيضاً أعمال البحث والتطوير، والهندسة، والتصنيع، والاختبار.

ويعد المعرض فرصة مهمة للشركة للقاء الجهات الحكومية وصنّاع القرار والمستخدمين والمصنّعين وشركات القطاع، ومناقشة فرص التعاون في مجالات التصنيع والهندسة والتطوير المشترك والتقنيات الدفاعية.

وقال الدكتور خليفة مراد البلوشي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـG5 Holding: "تمثل مشاركتنا في معرض مراكش للطيران 2026 فرصة للالتقاء بشركائنا الحاليين والمحتملين والتعرف بشكل مباشر على احتياجات الأسواق وتوجهات قطاعي الطيران والدفاع.

كما تتيح لنا المشاركة التعريف بقدراتنا في تطوير وتصنيع المنتجات والحلول الدفاعية، وفتح المجال أمام مزيد من التعاون مع الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع”.

وأضاف: "نركز في هذه المرحلة على بناء شراكات عملية وطويلة الأمد، سواء في مجالات التصنيع أو التطوير المشترك أو تبادل الخبرات والمعرفة، بما يتيح تطوير قدرات جديدة ويفتح فرصاً للتعاون في الأسواق الدولية."

تأتي مشاركة G5 Holding في معرض مراكش للطيران 2026 ضمن جهود الشركة لتعزيز علاقاتها مع قطاعي الطيران والدفاع، وتوسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والشركات العالمية، بما يسهم في دعم أهدافها التوسعية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار في الأسواق الدولية.