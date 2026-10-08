منتخب الإمارات للصم يحرز فضية البولينج في بطولة آسيا والمحيط الهادئ

بينانغ في 8 أكتوبر/ وام/ أحرز منتخب الإمارات لرياضة الصم، الميدالية الفضية في منافسات فرق الرجال للبولينج، ضمن بطولة آسيا والمحيط الهادئ متعددة الرياضات للصم 2026، المقامة في مدينة بينانغ الماليزية.

وحل منتخب الإمارات في المركز الثاني بمجموع 4785 نقطة، بفارق 63 نقطة عن منتخب كوريا المتوج بالميدالية الذهبية برصيد 4848 نقطة، فيما نال منتخب البحرين الميدالية البرونزية بمجموع 4407 نقاط.

وقدم منتخب الإمارات أداءً قوياً خلال المنافسات، وأنهى المرحلة الأولى في صدارة الترتيب بمجموع 2461 نقطة، متقدماً على منتخب كوريا الذي سجل 2380 نقطة، قبل أن يقلب المنتخب الكوري تأخره في المرحلة الثانية ويحسم المركز الأول بفارق 63 نقطة.

وضمت قائمة منتخب الإمارات في منافسات الفرق 6 لاعبين، هم أيمن المقبالي، وطارق شهاب، ومحمد العيسائي، ووليد رضوان، وعدنان الجابري، ومطر الرميثي.

وسجل أيمن المقبالي أعلى مجموع بين لاعبي منتخب الإمارات في منافسات الفرق برصيد 1303 نقاط، وبمتوسط 217.17 نقطة، يليه طارق شهاب بـ1235 نقطة، ثم محمد العيسائي بـ1139 نقطة، ووليد رضوان بـ1108 نقاط.

وتأتي فضية منافسات الفرق بعد إحراز أيمن المقبالي الميدالية البرونزية في منافسات الفردي، ليواصل منتخب الإمارات حضوره في البطولة التي تشهد مشاركة نخبة من لاعبي رياضة الصم في قارة آسيا ومنطقة المحيط الهادئ.

وقال شاكر علي، مدرب منتخب الإمارات لرياضة الصم للبولينج، إن الحصول على المركز الثاني جاء ثمرة للعمل الكبير الذي قدمه اللاعبون خلال فترة الإعداد والمنافسات، مشيراً إلى أن المنافسة على الميدالية الذهبية استمرت حتى المراحل الأخيرة.

وأضاف: "قدم اللاعبون مستوى قوياً وروحاً جماعية عالية، ونجحنا في إنهاء المرحلة الأولى في الصدارة، وهو ما يعكس حالة التركيز والجاهزية التي ظهر بها الفريق. وكانت المنافسة مع منتخب كوريا قوية للغاية، وحُسمت بفارق بسيط، والحصول على فضية آسيا والمحيط الهادئ يمثل نتيجة إيجابية ومهمة للمنتخب".

وتابع: "جميع اللاعبين، كان لهم دور في الفريق طوال البطولة، والنتيجة التي تحققت جاءت بجهد جماعي والتزام كبير من الجميع. ونتطلع إلى البناء على هذه المشاركة".