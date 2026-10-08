"بيورهيلث" تطلق أول برنامج زمالة إماراتي في طب وجراحة الإنجاب

أبوظبي في 8 أكتوبر / وام/ أطلقت مجموعة "بيورهيلث" برنامج "صحة الوطني للزمالة في طب وجراحة الإنجاب" في كل من مركز توام للخصوبة في مدينة العين ومركز الكورنيش للخصوبة في أبوظبي، التابعين لشركة "صحة"، لتأهيل الأطباء الإماراتيين في مجالات طب الإنجاب المتقدم وجراحة الخصوبة، وتعزيز قدراتهم السريرية والجراحية والبحثية والقيادية في تقنيات المساعدة على الإنجاب.

ويمتد برنامج الزمالة، الذي يستمر 3 سنوات، بشكل حصري للأطباء الإماراتيين، ويوفر تدريباً مكثفاً وعملياً ضمن النموذج السريري المتكامل لمراكز "صحة" للإخصاب، يشمل الممارسة السريرية والتدريب الجراحي والبحث العلمي وتنمية المهارات القيادية في مجال تقنيات المساعدة على الإنجاب.

ويشارك المنتسبون إلى البرنامج في مبادرات بحثية تدعم المنهجيات الناشئة في الطب الدقيق، بما في ذلك تطبيق المعلومات الجينومية المرتبطة بالخصائص السكانية في دولة الإمارات، فيما يحصل خريجو البرنامج على ترخيص كاختصاصيين في طب الإنجاب وعلاج العقم في الدولة.

ويحظى البرنامج باعتماد مشترك من دائرة الصحة – أبوظبي والمعهد الوطني للتخصصات الصحية، ويعد أول برنامج زمالة في طب الإنجاب مخصص للأطباء الإماراتيين في الدولة ويحظى بهذا الاعتماد.

ويأتي البرنامج في إطار التزام "بيورهيلث" بتطوير مهارات الكوادر الوطنية وتعزيز معارفها وإعداد اختصاصيين إماراتيين مؤهلين محلياً وقادرين على المنافسة عالمياً، بما يدعم مكانة أبوظبي في مجال الإخصاب والمساعدة على الإنجاب، ويوفر للأطباء الإماراتيين مساراً تدريبياً واضحاً لقيادة مستقبل رعاية الخصوبة في الدولة، والحفاظ على المعرفة والخبرات المتخصصة ضمن منظومة الرعاية الصحية الوطنية.

وقال سعيد جابر محمد الكويتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "صحة"، إن وجود كوادر سريرية متخصصة وحاصلة على أفضل المؤهلات يعزز مرونة منظومة الرعاية الصحية وقدرتها على الاستجابة للتحديات الصحية، موضحاً أن البرنامج يجسد التزام المجموعة بإعداد خبراء إماراتيين متخصصين وتشكيل كوادر وطنية مؤهلة للإسهام في تطوير المنظومة الصحية على المدى الطويل.

وأضاف أن إدخال التدريب على طب الإنجاب ضمن مراكز "صحة" للإخصاب يسهم في الارتقاء بمعايير الرعاية، استجابة للتحديات العالمية المتزايدة المرتبطة بالعقم، ودعم جهود أبوظبي لترسيخ مكانتها وجهة موثوقة ومعتمدة لعلاجات الخصوبة المتقدمة والبحث العلمي والتدريب التخصصي.

وجاء اعتماد برنامج الزمالة بمبادرة من الدكتورة فاطمة الشلبي، إحدى خريجات برنامج "مسيرة المرأة الإماراتية"، منصة القيادة الوطنية التي أطلقتها مجموعة "بيورهيلث" بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وتؤكد رؤية "أم الإمارات 50:50" أهمية تعزيز نتائج الخصوبة ودعم النمو الصحي للأمهات وحديثي الولادة، في إطار الرؤية الوطنية طويلة الأمد لتحقيق نمو سكاني مستدام وتعزيز جودة الحياة والرفاه المجتمعي في دولة الإمارات.

وقالت الدكتورة سلمى سالم العامري، المدير الطبي بالإنابة وطبيب استشاري في مراكز "صحة" للإخصاب، إن برنامج الزمالة الوطني يواكب بين تطوير التعليم التخصصي وتقدم خدمات رعاية المرضى، مشيرة إلى أن الأطباء المنتسبين يتلقون تدريباً ضمن منظومة متكاملة تشمل خدمات علم الوراثة وتقنيات المساعدة على الإخصاب.

وأضافت أن هذا التدريب يزوّد الأطباء بالخبرات التقنية والقدرة على اتخاذ القرارات السريرية اللازمة لقيادة هذا المجال المعقد، مؤكدة أن رعاية الخصوبة تتطلب مستوى عالياً من الخصوصية، وأن البرنامج يؤهل المتخصصين الإماراتيين لتقديم علاجات سريرية متقدمة ودعم الأزواج في مواجهة التحديات العاطفية والنفسية التي غالباً ما ترافق حالات العقم.

وتتمتع مراكز "صحة" للإخصاب بخبرة تزيد على 35 عاماً في طب الإنجاب، وسجل يتجاوز 7 آلاف ولادة ناجحة، وينسجم نموذجها الذي يضع المريض في صميم الرعاية مع استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة والأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031.

ويسهم برنامج الزمالة في دعم هذه الرؤية من خلال بناء مسار مستدام لإعداد اختصاصيين إماراتيين في طب الإنجاب داخل دولة الإمارات، بما يعزز مرونة الكوادر الوطنية في هذا التخصص الحيوي، ويرسخ مكانة "بيورهيلث" مركزاً وطنياً للتعليم الطبي المتقدم والتدريب التخصصي في المجالات الطبية الحيوية.