خليفة بن طحنون بن محمد يحضر حفل استقبال بمناسبة أفراح المنصوري

أبوظبي في 8 أكتوبر/ وام/ حضر معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقامه سالم محمد سالم المنصوري ونهيل مبارك خلفان المنصوري، بمناسبة زفاف نجليهما، مايد سالم المنصوري إلى كريمة محمد صقر سيف المحيربي، ومحمد نهيل المنصوري إلى كريمة خالد أحمد البديوي المحيربي.

وأعرب معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان عن خالص التهاني للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أُسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم اليوم في فندق إرث أبوظبي، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العرسان وجمعٌ من المدعوّين والمهنّئين.