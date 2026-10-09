تعاون إماراتي روسي لتنظيم بطولة روسيا الوطنية لجمال الخيل العربية

موسكو في 9 أكتوبر/ وام/ تنطلق في منطقة دميتروفسكي بالقرب من العاصمة الروسية موسكو، غدا "السبت" منافسات بطولة روسيا الوطنية لجمال الخيل العربية 2026، التي تُقام بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية، في خطوة تعكس الدور الريادي الذي تضطلع به الجمعية في دعم بطولات جمال الخيل العربية على المستوى الدولي، وتعزيز جسور التعاون مع الملاك والمربين خارج دولة الإمارات، بما يسهم في صون هذا الإرث الأصيل وترسيخ حضوره عالمياً.

وتستضيف منافسات البطولة منشأة "ماكسيما بارك" في قرية غوركي سوخاريفسكي بمنطقة دميتروفسكي في موسكو، وهي من أبرز المجمعات المتخصصة في الفروسية، وتحتضن على مدار العام العديد من البطولات والفعاليات المحلية والدولية.

وتشهد البطولة مشاركة نحو 30 خيلاً تمثل 18 مالكاً ومربطاً، في منافسات تجمع نخبة من ملاك ومربي الخيل العربية، وتوفر منصة لتبادل الخبرات وتعزيز التواصل بينهم، بما يدعم مسيرة تطوير رياضة وجمال الخيل العربية، ويرسخ مكانتها على الساحة الدولية.

وفي إطار دعمها المستمر للبطولات التخصصية، خصصت جمعية الإمارات للخيول العربية جوائز مالية كبيرة للأشواط التأهيلية، إلى جانب تقديم كؤوس البطولات النهائية للفائزين، تأكيداً لالتزامها بتحفيز الملاك والمربين، ودعم جودة المنافسات، وتعزيز الحضور الدولي لفعاليات الخيل العربية.

وتأتي مشاركة الجمعية في تنظيم البطولة امتداداً لنهجها في توسيع آفاق التعاون مع الملاك والمربين في مختلف دول العالم، وتطوير منظومة بطولات الخيل العربية، وتعزيز التواصل مع المهتمين بهذا القطاع، بما يعكس اهتمام دولة الإمارات بالحفاظ على الخيل العربية بوصفها جزءاً أصيلاً من الموروث الوطني، وترسيخ مكانتها كرمز للأصالة والهوية، ودعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بخدماتها ورعاية ملاكها ومربيها على المستوى الدولي.