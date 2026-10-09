الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات وجامعة الإمارات يبحثان التعاون

أبوظبي في 9 أكتوبر/ وام/ بحث معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ومعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، سبل التعاون بين الجانبين، ولا سيما في مجالات البحث العلمي والدراسات المتخصصة، وبرامج التوعية الموجّهة إلى طلبة الجامعات، وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في بناء جيل واعٍ ومحصّن ضد مخاطر المخدرات.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات لمعالي زكي أنور نسيبة، والوفد المرافق له، والذي ضم الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير الجامعة، وبحضور سعادة راشد حمد الشامسي، مدير عام الجهاز.

وهدفت الزيارة إلى التعرف على تجربة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وبحث أطر التعاون المشترك بين الجانبين بما يخدم الأولويات الوطنية في حماية المجتمع ووقاية فئة الشباب، حيث اطلع الوفد على مهام الجهاز واختصاصاته، وأبرز مبادراته وبرامجه في مجالات الوقاية والتوعية والمكافحة، بالإضافة إلى جهوده الوطنية وشراكاته الدولية لتعزيز منظومة متكاملة لمواجهة آفة المخدرات.

وأكد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، حرص الجهاز على توسيع شراكاته مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الوطنية، لما لها من دور محوري في دعم صناعة القرار بالمعرفة العلمية، والوصول إلى فئة الشباب بأساليب توعوية مبتكرة وفعّالة.

من جانبه، أشاد معالي زكي أنور نسيبة، بالجهود التي يبذلها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وبما حققه من إنجازات في حماية المجتمع من تلك الآفة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات، مؤكدًا أهمية الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الوطنية في تعزيز الوعي لدى الشباب عبر برامج ومبادرات مستدامة، تخدم أمن المجتمع واستقراره.