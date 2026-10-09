"إن إم دي سي" تُوسّع أسطولها بتدشين الجرافة "أبو البخوش"

بكين في 9 أكتوبر/ وام/ أعلنت "إن إم دي سي جروب"، الرائدة عالمياً في قطاعات الهندسة والتوريدات والإنشاءات البحرية واللوجستيات والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن التدشين الرسمي لجرافتها الجديدة "أبو البخوش"، وهي جرافة ماصة قاطعة متطورة ذاتية الدفع ومخصصة للعمليات الشاقة.

ووفق الشركة، يُمثّل حفل التدشين، الذي أقيم في مدينة "نانتونغ" الصينية، محطة نوعية ترسخ مسار النمو وتدعم مستهدفات المرحلة المقبلة ضمن استراتيجية التوسع الدولي للمجموعة وتدعم نهجها المتواصل لتوسيع أسطولها الذي يتجاوز حالياً 170 معدة للانشاءات البحرية، بما يُعزز جاهزيتها لتنفيذ كبرى المشاريع المعقدة في مختلف الأسواق العالمية.

حضر مراسم التدشين، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وسعادة محمد نجيب الرازحي، ممثلًا عن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الصين، والدكتور ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة "NMDC"، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة العليا للمجموعة.

واستعرضت المجموعة معالم الجرافة المتطورة أمام وفد رفيع المستوى ضم عملاء إقليميين ودوليين، وشركاء إستراتيجيين، وخبراء في القطاع البحري، إلى جانب أعضاء الإدارة التنفيذية لحوض بناء السفن المستضيف.

وتُعد "أبو البخوش"، التي تولت بناؤها شركة "جيانغسو هايشين لصناعة السفن والمعدات الثقيلة المحدودة"، جرافة مخصصة للعمليات الشاقة وتفتيت الصخور ويبلغ إجمالي طولها 148 متراً وعمق تجريف أقصى يصل إلى 38 متراً، ما يجعلها مجهزة بالكامل لتنفيذ أعمال التجريف عالية الدقة للممرات الملاحية، والخنادق، والموانئ.

وتعمل الجرافة بقاطع تبلغ قوته 7.8 ميغاواط، وبقدرة مركبة إجمالية تبلغ 30,040 كيلوواط، ما يعزز بصورة كبيرة قدرات مجموعة "NMDC" في أعمال التجريف.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن توسيع الأسطول البحري لـ"إن إم دي سي جروب" يعد استثماراً إستراتيجياً في تعزيز القدرات الوطنية ودعم تنافسية الشركات الإماراتية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية البحرية الكبرى في الأسواق العالمية.

وقال إن تدشين الجرافة "أبو البخوش" يجسد هذا التوجه الطموح، إذ تجمع بين الخبرات الصينية المتقدمة في بناء السفن والخبرات البحرية الواسعة لشركة وطنية إماراتية رائدة، بما يعكس المنافع المتبادلة للشراكة الاستراتيجية مع الصين.

وأضاف أنه مع احتفاء "إن إم دي سي جروب" بمرور 50 عاماً على تأسيسها، تؤكد هذه المحطة المهمة قدرة الشركات الإماراتية على تحويل الروابط الاقتصادية المتنامية والشراكات الدولية إلى إنجازات نوعية وملموسة، بما يعزز مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد والأعمال.

من جانبه أفاد الدكتور ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إن إم دي سي"، بأن "أبو البخوش" تُجسد جوهر استراتيجيتهم المستندة إلى النمو المسؤول والتوسع نحو المزيد من الأسواق الدولية، فهي تعزز البنية التحتية للمجموعة وترسي أساسًا جديدًا للنمو المستدام، من خلال معدة حاصلة على شهادة الجواز الأخضر "GREEN PASSPORT"، ومبنية وفق أحدث التقنيات والمعايير البيئية.

وأضاف: "مع إيماننا بأن الأصول وحدها لا تصنع النمو، بل بالعقول والأيدي التي تديرها، فإننا نضع الاستثمار في كوادرنا البشرية وتمكينهم على رأس أولوياتنا، ومن هذا المنطلق، نواصل مسيرتنا نحو بناء مؤسسة تصنع قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة وفق أعلى معايير القيادة المسؤولة".

من ناحيته أضاف المهندس نيلز دي بروين، الرئيس التنفيذي لشركة إن إم دي سي دردجنج أند مارين، أن "أبو البخوش" تُعزز الإمكانيات التجريفية للشركة بشكل استثنائي، من خلال الجمع بين القدرة المركبة العالية والقدرة على تفتيت الصخور الصلبة في أكثر البيئات البحرية تحدياً، ويعزز انضمامها إلى أسطول الشركة القدرة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية الساحلية والموانئ والمنشآت البحرية المعقدة بكفاءة وموثوقية على نطاق أوسع، لافتا إلى أنه مع مواصلة توسيع الأسطول وتحديثه، تواصل الشركة التركيز على تزويد فرقها بالقدرات والأصول اللازمة لتنفيذ أعمالها بأمان وفاعلية في مختلف الأسواق التي تخدمها.