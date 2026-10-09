الهيئة الوطنية للإعلام و"تيك توك" تنظمان جلسة لتعزيز مهارات المشاركين في "برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة"

دبي في 9 أكتوبر/ وام/ نظمت الهيئة الوطنية للإعلام، بالتعاون مع منصة "تيك توك"، جلسة تدريبية ضمن النسخة الثامنة من "برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة"، الذي ينظمه مركز الشباب العربي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 14 أكتوبر 2026، بمشاركة شباب من مختلف الدول العربية، بهدف تطوير مهاراتهم في صناعة المحتوى الرقمي، وتعزيز فهمهم لأساليب السرد القصصي عبر الفيديوهات القصيرة، والبث المباشر، والحلول الرقمية التي تتيح فرصاً جديدة للتواصل مع الجمهور.

يأتي ذلك في إطار دعم الهيئة للبرنامج وتوسيع شراكاتها مع المنصات الرقمية لإتاحة فرص التعلم والتدريب وتبادل الخبرات أمام الكفاءات الإعلامية الشابة.

وقال سعادة محمد سعيد الشحي، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام: "يمثل الاستثمار في الكفاءات الشابة ركيزة لتطوير إعلام عربي مسؤول ومؤثر. ونعمل على ربط التأهيل الإعلامي بالتحولات التقنية واحتياجات قطاع الإعلام، وتمكين الشباب من إنتاج محتوى موثوق يعكس هويتهم وقيم مجتمعاتهم، ويصل إلى الجمهور بأساليب مبتكرة".

وأضاف سعادته: "تتيح شراكاتنا مع المنصات الرقمية للشباب فرصاً للتعلم من التجارب العملية، وفهم أدوات صناعة المحتوى وتوزيعه. ونحرص على أن يجمع هذا التأهيل بين المهارة التقنية والمسؤولية المهنية، بما يعزز قدرتهم على التحقق من المعلومات، وصون ثقة الجمهور، وبناء حضور إعلامي مستدام".

من جهتها أعربت كندة إبراهيم المدير العام الإقليمي لشؤون العمليات لدى منصة تيك توك في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، عن سعادتهم بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ومركز الشباب العربي لدعم المشاركين في برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، مشيرة إلى أن المنصة تؤمن بأهمية تزويد الشباب بالمهارات والأدوات التي تساعدهم على تقديم قصصهم، والتعبير عن ثقافاتهم، وبناء تواصل فاعل مع جمهورهم.

وأضافت أن المنصة تسعى من خلال هذه الجلسة إلى مشاركة خبرات عملية في صناعة المحتوى وفهم الجمهور، وتشجيع الاستخدام الواعي والمسؤول للتقنيات الحديثة، معربة عن تطلعهم إلى دعم جيل من المواهب العربية يجمع بين الإبداع والمصداقية، ويسهم في إثراء المحتوى الرقمي.

وركزت الجلسة على ثلاثة محاور رئيسية شملت، صناعة المحتوى الرقمي وتطوير مهارات السرد القصصي عبر الفيديوهات القصيرة، والتعريف بفرص البث المباشر عبر تيك توك وسبل التفاعل مع الجمهور وبناء مجتمعات رقمية، إلى جانب استعراض حلول الأعمال التي تتيحها المنصة لدعم نمو العلامات التجارية وتعزيز تواصلها مع الجمهور.

كما سلطت الجلسة الضوء على أفضل الممارسات في إنشاء محتوى إبداعي ومسؤول، بما يدعم جهود البرنامج في إعداد جيل من القيادات الإعلامية العربية الشابة القادرة على مواكبة تطورات المشهد الإعلامي الرقمي.