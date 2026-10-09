عمار بن حميد يطلع على تقرير التركيبة السكانية ويؤكد أهمية البيانات في دعم مستهدفات "رؤية عجمان 2030"

عجمان في 9 أكتوبر/ وام/ اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، على تقرير حول التركيبة السكانية، وذلك خلال استقبال سموه في الديوان الأميري بعجمان، سعادة الدكتور سعيد عبدالله عبدالواحد عبدالله، عضو وأمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسالم سيف الغافلي، مدير إدارة تطوير السياسات في المجلس.

واستمع سموه، خلال اللقاء، إلى شرح حول أبرز الموضوعات التي تناولها التقرير، والمؤشرات والاتجاهات السكانية، ودورها في دعم التخطيط التنموي واستشراف الاحتياجات المستقبلية للمجتمع، إلى جانب فرص تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية في تبادل البيانات والخبرات وتطوير السياسات.

وأكد سمو ولي عهد عجمان، أن الإنسان والأسرة والمجتمع يشكلون محور التنمية في الإمارة، وأن فهم التحولات والاتجاهات السكانية يمثل ركيزة أساسية في التخطيط للمستقبل، وتطوير الخدمات، وتوجيه الاستثمارات والمشاريع التنموية بما يستجيب لاحتياجات المجتمع وتطلعات أجياله القادمة.

وقال إن "رؤية عجمان 2030" تضع الإنسان في قلب أولوياتها، وتسعى إلى بناء مجتمع متماسك ومزدهر يتمتع بجودة حياة عالية، ومن هذا المنطلق نحرص على الاستفادة من البيانات والمؤشرات السكانية في رسم السياسات وتحديد الأولويات، بما يعزز رفاه المجتمع ويدعم التنمية المستدامة في الإمارة.

وأشار إلى أن التكامل بين التخطيط السكاني والتخطيط التنموي يسهم في تطوير منظومة أكثر استجابة للاحتياجات المستقبلية، لا سيما في مجالات الإسكان والتعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات المجتمعية، بما يواكب النمو السكاني والعمراني ويعزز كفاءة التخطيط وجودة الخدمات.

وشدد سموه على أهمية تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية وتماسك المجتمع وترسيخ الهوية الوطنية والقيم الأصيلة، باعتبارها مرتكزات أساسية للتنمية المجتمعية، إلى جانب توفير بيئة جاذبة ومستدامة تدعم ازدهار الإمارة وتنوع الفرص فيها.

وأكد سموه على أهمية الشراكة والتكامل بين المؤسسات الاتحادية والمحلية، وتطوير آليات تبادل البيانات والمعلومات، بما يعزز القدرة على استشراف المستقبل واتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030 والأولويات الوطنية ذات الصلة.

من جانبه، أعرب سعادة الدكتور سعيد عبدالله عبدالواحد عبدالله، عن تقديره لاهتمام سمو ولي عهد عجمان بالموضوعات المرتبطة بالتركيبة السكانية، مؤكداً أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المجلس والجهات المحلية ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز الاستفادة من المعلومات والمؤشرات السكانية في دعم السياسات والخطط التنموية.

حضر اللقاء، سعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، وسعادة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، وسعادة الدكتورة هاجر الحبيشي مدير مركز عجمان للإحصاء.