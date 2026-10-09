"جودو الإمارات" يرفع رصيده إلى 29 ميدالية في ختام البطولة العربية بالكويت

الكويت في 9 أكتوبر/ وام/ رفع منتخبنا الوطني للفئات العمرية رصيده إلى 29 ميدالية، بواقع 9 ذهبيات، و10 فضيات و10 برونزيات في ختام مشاركته بالبطولة العربية للجودو التي اختتمت اليوم واستمرت 5 أيام بصالة نادي الكويت، بإشراف الاتحاد العربي.

وتمكن لاعبو ولاعبات المنتخب بفئتي الشباب والشابات من إضافة 15 ميدالية أمس بعد البداية القوية لمنتخب الناشئين في افتتاح البطولة، بحصد 14 ميدالية.

وجاءت الميداليات الذهبية في فئة الشباب لكل من مسعود المسماري تحت 55 كجم، وعبد الرحمن غانييف تحت 60 كجم، وراشد نعمتوف تحت 81 كجم، وحقق محمد الشامسي فضية فوق 100 كجم، بينما أحرز 5 لاعبين ميداليات برونزية وهم مانع الزعابي 55 كجم ، وحميد الشامسي 55 كجم ، وحمدان المازمي 73 كجم ، ويوسف العوض تحت 81 كجم ، وبطي الهاشمي 60 كجم.

وشهدت فئة الشابات إحراز 6 ميداليات منها 5 فضيات من نصيب عائشة المزروعي 44 كجم، ونوف سعيد تحت 48 كجم، وحور يوسف تحت 57 كجم ، وحصة الزعابي تحت 70 كجم ، وسارة جوهر تحت 63 كجم، بينما حققت ميرة أحمد برونزية 48 كجم.

وأشاد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو، بالنتائج المميزة لمنتخب الفئات العمرية في البطولة العربية بالكويت، والتي تؤكد على القاعدة القوية من العناصر الواعدة في صفوف المنتخب، بعد مرحلة الاستعدادات النوعية في معسكر طشقند الدولي، لافتا إلى استمرار برامج الاتحاد التطويرية للمنتخبات العمرية، للمنافسة وتحقيق نتائج قوية في البطولات الخارجية، والتعاون مع الأندية لتعزيز الاهتمام بهذه الفئات ورفع قدراتها التنافسية.