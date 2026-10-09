اتحاد الإمارات للملاكمة يفتح باب المشاركة في "الدوري الآسيوي"

دبي في 9 أكتوبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للملاكمة، فتح باب المشاركة أمام الأندية واللاعبين في دوري الملاكمة الآسيوي 2026، المقرر إقامته في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 5 إلى 20 ديسمبر المقبل، بعد تمديد الموعد النهائي للتسجيل حتى 20 أكتوبر الجاري.

وتقام البطولة بإشراف الاتحاد الآسيوي للملاكمة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للملاكمة "وورلد بوكسينغ"، حيث يتزامن تنظيمها مع إقامة دورات معتمدة لتأهيل الحكام والقضاة بإشراف الاتحاد الدولي.

وأوضح الاتحاد أن شروط المشاركة تتيح للاتحادات الوطنية تسجيل عدد غير محدود من الأندية المنتسبة إليها، بحد أقصى ملاكمين اثنين عن كل دولة في كل فئة وزنية، على أن يكونا من بين جميع الأندية المسجلة، سواء مثّلا النادي نفسه أو ناديين مختلفين.

ودعا الاتحاد الأندية الراغبة في المشاركة إلى التواصل معه مباشرة لاستكمال إجراءات التسجيل، على أن تتولى الاتحادات الوطنية تقديم طلبات المشاركة عبر قاعدة بيانات التسجيل التابعة للاتحاد الآسيوي للملاكمة، قبل الموعد النهائي المحدد في 20 أكتوبر الجاري.