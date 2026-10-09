"أبوظبي للتراث" وجمعية الإمارات للخيول العربية تشاركان في معرض الفرس للجديدة بالمغرب

أبوظبي في 9 أكتوبر/ وام/ تشارك هيئة أبوظبي للتراث وجمعية الإمارات للخيول العربية في الدورة السابعة عشرة من معرض الفرس للجديدة بالمملكة المغربية، التي تُقام خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بمدينة الجديدة، تحت شعار "الفرس في خدمة الإنسان"، بتنظيم من جمعية معرض الفرس.

وتأتي المشاركة في إطار الحرص على إبراز الموروث الإماراتي المرتبط بالخيل والفروسية، والتعريف بمكانة الخيل العربية الأصيلة في الثقافة الإماراتية وما تمثله من قيمة تاريخية وتراثية راسخة، إلى جانب تعزيز التواصل وتبادل الخبرات مع المؤسسات والجهات المعنية، وفتح آفاق أوسع للتعاون الثقافي والتراثي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، في ظل ما يجمع البلدين من اهتمام مشترك بالخيل والفروسية، وحرص على صون الموروث المرتبط بهما ونقله إلى الأجيال القادمة.

وتوفر الهيئة والجمعية، عبر جناح دولة الإمارات وبالتعاون مع عدد من الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، منصة ثقافية وتراثية تعرّف الجمهور بقطاعي الفروسية والتراث، وتسلط الضوء على جهود الدولة في صون سلالات الخيل العربية الأصيلة والمحافظة عليها وتعزيز مكانتها في المجتمع، فضلاً عن إبراز الموروث والصناعات التراثية المرتبطة بالخيل والفروسية.

ويستلهم تصميم الجناح ملامحه من قصر الحصن، بوصفه رمزاً تاريخياً يجسد مراحل نشأة أبوظبي وتطورها، مستحضراً الطابع المعماري الإماراتي ومجموعة من العناصر والزخارف المستوحاة من الهوية والتراث الإماراتي الأصيل، في رؤية تجمع بين أصالة الماضي وروح الحاضر.

ويتيح الجناح لزواره تجارب متنوعة تعرّف بالموروث الإماراتي، من خلال استعراض السدو والأزياء التقليدية والمشغولات الذهبية والدخون والعطور والفنون التشكيلية، إلى جانب عرض سجل أنساب الخيل العربية في دولة الإمارات، ومجموعة من الإصدارات والمطبوعات والمواد البصرية، بما يقدم صورة متنوعة عن عناصر الثقافة والتراث الإماراتي.

كما يضم الجناح مجلساً إماراتياً يستحضر أجواء المجالس التقليدية وما تجسده من قيم الكرم والضيافة والتواصل الاجتماعي، فيما تُقام في مساحة أخرى من المعرض خيمة "بيت الشعر"، التي تعكس جانباً من الحياة الإماراتية الأصيلة وتتيح للزوار التعرف إلى مفردات البيئة المحلية وأنماط الضيافة التقليدية، بما يتكامل مع بقية مكونات الجناح في تقديم صورة حية عن العادات والتقاليد ومفردات الموروث الإماراتي، ضمن تجربة تجمع بين الأصالة والطابع المعاصر.

وتشمل المشاركة مجموعة من الفعاليات والأنشطة التراثية التي تقدم لزوار المعرض تجربة تجمع بين الخيل والتراث والثقافة والفنون، وتبرز الارتباط التاريخي للإنسان الإماراتي بالخيل، وما تجسده الفروسية من قيم الأصالة والشجاعة والاعتزاز بالموروث، فضلاً عن التعريف بجوانب من التراث الإماراتي أمام جمهور المعرض وزواره من مختلف الدول.

وتتضمن الفعاليات عروضاً للفنون الشعبية، وورشاً لإعداد القهوة العربية تعرّف بأساليب تحضيرها وتقاليد تقديمها، إلى جانب "مسابقة شعرية عن الخيل" مخصصة للشعراء المغاربة، احتفاءً بالحضور الراسخ للخيل في الشعر والثقافة العربية، ومسابقة للرسم تستلهم موضوعاتها من عالم الخيل والفروسية.

ويعد معرض الفرس للجديدة من أبرز الفعاليات الدولية المعنية بعالم الخيل والفروسية، إذ يجمع تحت مظلته نخبة من المتخصصين ومربي الخيل والفرسان والمهتمين بهذا القطاع، ويقدم برنامجاً متنوعاً من المنافسات والعروض والأنشطة الثقافية والتراثية والمهنية، بما يعزز مكانة الخيل بوصفها جزءاً أصيلاً من التراث والثقافة.