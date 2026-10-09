"فخر الوطن" يحتفي باليوم العالمي للصحة النفسية

أبوظبي في 9 أكتوبر/ وام/ أكّد مكتب "فخر الوطن"، أن الاهتمام بالصحة النفسية يمثّل جزءاً أساسياً من رعاية أبطال خط الدفاع الأول وتعزيز قدراتهم على مواصلة أداء أدوارهم بكفاءة في مُختلف الظروف.

وثمّن المكتب، بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يصادف 10 أكتوبر من كل عام، جهود العاملين في القطاع الصحي والطبي، وسائر أبطال خط الدفاع الأول الذين يواصلون أداء مسؤولياتهم في بيئات تتطلّب جاهزية عالية وقدرة مُستمرّة على التعامل مع الضغوط والتحدّيات.

وأكد أن الوقوف إلى جانب هؤلاء الأبطال يعني الإصغاء إلى ما يواجهونه من ضغوط، وتسهيل حصولهم على الدعم عند الحاجة، وتهيئة بيئة مهنية تحترم احتياجاتهم الإنسانية إلى جانب مسؤولياتهم الوظيفية، مشيداً بالتوجّهات الحكومية في الدولة التي تترجم هذا النهج إلى ممارسات وسياسات ملموسة.

وأكد المكتب أن التقدير الحقيقي لأبطال خط الدفاع الأول لا يقتصر على الاحتفاء بجهودهم بعد أداء مهامهم، بل يبدأ بتوفير بيئة تحميهم وهم يؤدونها.

وأوضح أن حماية من يحمون المجتمع تبدأ من الاهتمام بهم، وأن قوة خط الدفاع الأول ترتبط أيضاً بقدرته على العمل في بيئة ترى الإنسان خلف المهنة وتسانده في كل مرحلة.

ويحمل اليوم العالمي للصحة النفسية، في 2026 شعار "أصوات مسموعة للتجارب المعاشة: أصوات حقيقية، تغيير حقيقي"، بما يركز على إشراك أصحاب التجارب بصورة مؤثرة في رسم السياسات والخدمات والقرارات التي تمس حياتهم.