"صحة أبوظبي" تعتمد "مدينة طحنون بن محمد الطبية" مركزاً للتميز في السكتة الدماغية

أبوظبي في 9 أكتوبر/ وام/ اعتمدت دائرة الصحة – أبوظبي "مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية – صحة" في منطقة العين، التابعة لمجموعة بيورهيلث وإحدى منشآت "صحة"، مركزاً للتميز في السكتة الدماغية، ما يؤكد التزام الدائرة بتعزيز خدمات الرعاية الصحية في مختلف التخصصات داخل الإمارة.

ويرسخ هذا الاعتماد مكانة "مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية – صحة" وجهةً رائدةً في منطقة العين لعلاج السكتة الدماغية الشامل والمتقدم، حيث تقدم رعاية عالية الجودة للمرضى المصابين بالسكتات الدماغية من خلال علاجات شاملة وحلول للسيطرة على السكتة الدماغية، تشمل الجراحات الوعائية والتدخلات العصبية الجراحية والعلاجات المتقدمة لإذابة الجلطات وغيرها.

وأعربت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، عن فخر الدائرة باعتماد "مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية – صحة" مركزاً للتميّز في السكتة الدماغية، ما يؤكد الالتزام بضمان توفير رعاية متقدمة وعالمية المستوى لحالات السكتة الدماغية لجميع أفراد المجتمع.

وأوضحت أن هذا الإنجاز يسهم في تعزيز شبكة مراكز التميّز في السكتة الدماغية في الإمارة، بتوفر مركزين في أبوظبي ومركز ثالث في منطقة العين، ما يسهل الوصول إلى الرعاية التخصصية في الوقت المناسب.

وأشارت إلى أن مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية لا تقتصر على تقديم خدمات طبية رائدة فحسب، بل تمثل أيضاً مركزاً حيوياً للتعليم الطبي والبحث العلمي، انسجاماً مع رؤية أبوظبي لبناء منظومة صحية ذكية ومستدامة تضع الصحة والحياة الصحية المديدة وجودة الحياة في صميم أولوياتها.

من جانبها قال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة بيورهيلث، إن اعتماد "مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية – صحة" مركزاً للتميز في السكتة الدماغية يعكس التزام "بيورهيلث" بتقديم رعاية طبية عالمية المستوى ومتخصصة في جميع أنحاء الدولة.

وأضاف أن المدينة تجسد باعتبارها جزءًا من المنظومة المتكاملة لـ"بيورهيلث"، رسالة المجموعة بإطالة العمر الصحي وتحسين جودة حياة أفراد المجتمع من خلال الدمج بين التميز السريري والتقنيات المتطورة والنهج الذي يركز على المريض أولاً، معربًا عن فخر "بيورهيلث" بالعمل مع دائرة الصحة – أبوظبي لتعزيز خدمات الرعاية المتقدمة والمعقدة في منطقة العين، بما يدعم الرؤية الأوسع لبناء مجتمعات أكثر صحة ومرونة.

ويعكس اعتماد "مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية – صحة" مركزاً للتميز في السكتة الدماغية التزامها بتقديم الرعاية السريرية المتميزة التي تتمحور حول المرضى وتبنيها لأحدث التقنيات الطبية، وبصفتها مركزاً شاملاً للسكتة الدماغية معتمداً من قبل جمعية القلب الأمريكية، تحرص على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة السكتة الدماغية، الأمر الذي مكّنها باستمرار من تخطي مؤشرات الأداء الرئيسية التي وضعتها دائرة الصحة – أبوظبي، ما يضمن تقديم التدخل العلاجي السريع في الوقت المناسب، وتحسين نتائج المرضى والالتزام بأعلى معايير الجودة في الرعاية الصحية.

وتوفر وحدة السكتة الدماغية في المدينة الرعاية الشاملة للإصابات الحادة إلى جانب خدمات إعادة التأهيل المتكاملة، بدعم من فريق رعاية السكتة الدماغية متعدد التخصصات.

وتستخدم المنشأة أدوات تشخيص متقدمة وخيارات علاج حديثة لضمان التدخل السريع في حالات الطوارئ الناتجة عن السكتة الدماغية.

وتشتمل قدراتها على تصوير تروية الدم المقطعي المحوسب المعزّز بالذكاء الاصطناعي، والتصوير المقطعي للشرايين، وبروتوكول الرنين المغناطيسي للسكتة الدماغية، بما يدعم التشخيص الدقيق والسريع عند الإصابة، وتُسهم خدمات "الرعاية عن بُعد للسكتات الدماغية" في تحسين الرعاية من خلال إتاحة الاستشارات عن بعد مع الخبراء لاتخاذ قرارات علاجية دقيقة وسريعة، ما يضمن حصول المرضى على رعاية متخصصة في الوقت المناسب.

وتمثِّل مراكز التميُّز منشآت رعاية صحية تعتمدها دائرة الصحة – أبوظبي لتقديم علاجات متخصِّصة في مجالات طبية محددة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات وأعلى معايير الجودة؛ حيث تتميز هذه المراكز ببنيتها التحتية عالمية المستوى، وكوادرها المؤهلة والمعتمدة دولياً، ومواردها متعددة التخصصات، والتكنولوجيا المتقدمة وأحدث ابتكارات الرعاية الصحية، والأبحاث السريرية والعلمية مع تقديم رعاية صحية عالية المستوى للمرضى في الإمارة وخارجها.

ويحدِّد المعيار الصادر عن الدائرة الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة والمواصفات التي يتعيَّن استيفاؤها من المنشآت الصحية، التي تسعى للحصول على تصنيف مراكز التميُّز.

وتركِّز الدائرة على عناصر أساسية في تقييم أهلية المنشأة لتكون مركزاً للتميُّز، وهي المخرجات السريرية، وتجربة وسلامة المرضى، وجودة الخدمات المقدَّمة، ومستويات كفاءة العاملين في المنشأة، وبرامج المنشأة التعليمية، واستراتيجيات البحث، وبرامج الإقامة والتدريب.

وتقيِّم دائرة الصحة – أبوظبي أيضاً الاعتمادات لتحديد أهلية المنشأة لتكون مركزاً للتميُّز.

وللتعرف على معايير مراكز التميز، يمكن زيارة :www.doh.gov.ae/resources/standards.aspx .