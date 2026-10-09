انطلاق "ماراثون أدنوك أبوظبي" 12 ديسمبر

أبوظبي في 9 أكتوبر /وام/ أعلن مجلس أبوظبي الرياضي إقامة النسخة الثامنة من ماراثون أدنوك أبوظبي يوم 12 ديسمبر المقبل، انطلاقاً من كورنيش أبوظبي، بمشاركة نخبة من العدائين العالميين وآلاف المتسابقين من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.

يعد انطلاق الماراثون من كورنيش أبوظبي أبرز ملامح النسخة الجديدة، في إطار حدث يجمع بين المنافسة الرياضية والمشاركة المجتمعية، ويعزز مكانة العاصمة وجهةً رائدة لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية.

وتقام قرية ماراثون أبوظبي في حديقة المقر الرئيسي لشركة “أدنوك” على كورنيش أبوظبي، وتفتح أبوابها خلال الفترة من 7 إلى 12 ديسمبر، لتوفر للمشاركين والجماهير باقة من الأنشطة الرياضية والترفيهية والتوعوية، إلى جانب فعاليات مخصصة للعائلات والشركاء والرعاة.

وأكد سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن اختيار كورنيش أبوظبي نقطة انطلاق الماراثون يمنح النسخة الثامنة بعداً مميزاً، ويعكس المكانة التي وصل إليها الحدث بعد سبع نسخ ناجحة، بالتزامن مع النمو المستمر في أعداد المشاركين من داخل الدولة وخارجها.

وأضاف أن قرية الماراثون تسهم في إثراء تجربة المشاركين وتحويل الحدث إلى أسبوع رياضي ومجتمعي متكامل، عبر توفير منصة تجمع العدائين والجماهير والعائلات والشركاء قبل يوم السباق.

يأتي الماراثون ضمن جهود مجلس أبوظبي الرياضي لتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لاستضافة الفعاليات الرياضية، ودعم أنماط الحياة الصحية.

يتضمن الحدث خمسة سباقات تشمل الماراثون الكامل لمسافة 42.195 كيلومتر، وماراثون التتابع لشخصين، وسباق 10 كيلومترات، وسباق 5 كيلومترات، وسباق 2.5 كيلومتر المخصص للعائلات والأطفال.

وضمن الاستعدادات للنسخة الثامنة، ينظم مجلس أبوظبي الرياضي سباقين تحضيريين، الأول في مدينة الظنة يوم 24 أكتوبر الجاري لمسافة 10 كيلومترات، والثاني في مدينة العين يوم 7 نوفمبر المقبل لمسافة نصف الماراثون (21.1 كيلومتر)، بهدف تعزيز جاهزية المشاركين قبل السباق الرئيسي.

ويواصل ماراثون أبوظبي نموه منذ انطلاقه عام 2018، إذ استقطبت نسخته السابعة أكثر من 37 ألف عداء وعداءة، بما يعكس الإقبال المتزايد على الحدث ومكانته ضمن أبرز الفعاليات الرياضية والمجتمعية في أبوظبي.