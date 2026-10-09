بطولة العين الدولية للسباحة بنسختها الأولى تستقطب نحو 400 سباح وسباحة

العين في 9 أكتوبر /وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العين الدولية للسباحة 2026، التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات المائية، إغلاق باب التسجيل للمشاركة في نسختها الأولى التي تقام خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الجاري في مسبح جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت اللجنة خلال مؤتمر صحفي عقدته بنادي العين الرياضي "استاد هزاع" أن البطولة تشهد مشاركة 28 نادياً وأكاديمية وفريقاً من داخل الدولة وخارجها، ونحو 400 سباح وسباحة، بإجمالي 1,698 مشاركة فردية في مختلف السباقات والفئات العمرية.

تقام البطولة برعاية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، وتستضيفها جامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات المائية، الشريك الفني للحدث، وهورايزن أفنيو، الشريك التنظيمي.

تجمع البطولة أندية وأكاديميات من بينها نادي أبوظبي للرياضات المائية، وأكاديمية تالانت آر أس، وأكاديمية سمارت سويم كرافت، وأكاديمية ووتر واريورز، وأندية من أذربيجان والبرتغال والكويت، وفريق جامعة الإمارات.

وتتيح البطولة فرصاً تنافسية للسباحين ضمن المستويين C وB، إلى جانب السباحين ذوي المستويات المتقدمة، عبر فئات عمرية تبدأ من 8 – 9 سنوات وصولاً إلى فئات الماسترز، بما فيها فئة 41 سنة فما فوق، للذكور والإناث.

وتجرى المنافسات في مسبح أولمبي بطول 50 متراً يضم ثمانية مسارات مزودة بحبال مقاومة للأمواج، مع استخدام نظام أوميغا للتوقيت لضمان دقة تسجيل النتائج.

وتُنظم السباقات وفق لوائح اتحاد الإمارات للرياضات المائية والاتحاد الدولي للرياضات المائية.

وخصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية بإجمالي 50 ألف درهم لأفضل ثلاثة سباحين في كل فئة عمرية للذكور والإناث، وفق نظام احتساب النتائج المعتمد للبطولة، إلى جانب ميداليات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في السباقات.

وقال سعادة حميد الهوتي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، إن إطلاق النسخة الأولى من البطولة يمثل خطوة مهمة في توسيع نطاق البطولات والأنشطة المائية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، وإتاحة المزيد من الفرص للسباحين للمشاركة والتطور وإبراز مواهبهم، مؤكداً أن إقبال الأندية والأكاديميات من داخل الدولة وخارجها يعكس أهمية تطوير بطولات تجمع بين جودة التنظيم والتنوع في مستويات المشاركة.

وأوضح أن البطولة تمثل نتاجاً للعمل التكاملي بين الجهات الداعمة والشركاء، مثمناً دعم ورعاية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، واستضافة جامعة الإمارات العربية المتحدة، والتعاون الفني مع اتحاد الإمارات للرياضات المائية لتنظيم المنافسات وفق اللوائح المعتمدة.

وعبر عن تطلع النادي إلى أن تشكل النسخة الأولى بداية لبطولة دولية مستدامة، مع زيادة أعداد المشاركين والفرق والدول المشاركة في النسخ المقبلة، بما يعزز حضور العين وجهةً للفعاليات الرياضية، ويواكب مقوماتها السياحية والثقافية ومرافقها المتميزة.

وأشار الهوتي إلى أن دعم الجهات الحكومية والخاصة للفعاليات الرياضية في العين، وتنامي المنشآت الرياضية فيها، يسهمان في تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة والاستمرار فيها، بما ينعكس على الصحة العامة وحيوية المجتمع.

وأكد سعيد الظاهري مدير إدارة الوجهات السياحية في الدائرة، أن الرياضة تمثل ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية السياحية والارتقاء بجودة الحياة وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية ونشطة.

وأوضح أن البطولة تسهم بشكل فعال في تعزيز جاذبية الوجهات السياحية والتعريف بمقومات المنطقة الثقافية والطبيعية وإبراز تراثها الغني وواحاتها التاريخية إلى جانب كرم الضيافة الذي تتميز به العين، مشيدا بالتعاون المثمر بين الشركاء المنظمين للحدث وفي مقدمتهم اتحاد الإمارات للرياضات المائية ونادي أبوظبي للرياضات المائية وجامعة الإمارات وشركة هورايزن أفنيو.

من جانبه، أكد عبد الواحد الجسمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات المائية، أن البطولة تدعم أهداف الاتحاد في تطوير رياضة السباحة في مختلف إمارات الدولة، واستقطاب السباحين والسباحات، وبناء قاعدة للمواهب في مدينة العين.

وأوضح أن تنوع المشاركة في النسخة الأولى يعزز فرص اكتساب الخبرات والتنافس، ويسهم في نشر ثقافة السباحة وتوسيع قاعدة ممارسيها، بما يتيح اكتشاف المواهب وتأهيلها لرفد المنتخبات الوطنية بسباحين وسباحات قادرين على تمثيل الدولة في البطولات الخارجية، مؤكداً حرص الاتحاد على دعم البطولة والتعاون مع الشركاء لإنجاحها وتحقيق أهدافها.