مركز التصدير الروسي يستعرض حلولاً وتقنيات مبتكرة في ويتيكس 2026 بدبي

دبي في 9 أكتوبر/ وام/ يستعرض "مركز التصدير الروسي" مجموعة من التقنيات والحلول المبتكرة خلال مشاركته في الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري بمركز دبي التجاري العالمي.

ويسلط المركز خلال "ويتيكس" الضوء على 21 شركة متخصصة في مجالات متنوعة تشمل الطاقة الشمسية والاستدامة والمياه، إضافة إلى أجهزة حماية خطوط نقل الطاقة الهوائية ومحطات التحويل ومعدات مراقبة قائمة على بيانات دقيقة لتقليل المخاطرو روبوتات التنظيف، والمعدات البيئية، ومعدات التهوية، ومعدات البناء والتشطيبات، وأجهزة تعمل تحت الماء لاستكشاف وتنمية موارد البحار والمحيطات، وتنقية مياه الشرب ومياه البحر ومياه الصرف الصحي، ومرشحات وخراطيش المياه.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة ومؤسس ورئيس "ويتيكس": "تمثل المشاركة المتزايدة للشركات الروسية في "ويتيكس" عنصراً داعماً لتوفير فرص جديدة للشركات في الأسواق عالية النمو حول العالم، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة".

من جهته، قال نجيبولو جبوري، ممثل مركز التصدير الروسي في دولة الإمارات: "نفخر بتولى المركز مجدداً مسؤولية تنظيم جناح وطني موحد تحت مظلة علامة "صُنع في روسيا" في معرض "ويتيكس".

وأضاف أن مشاركتنا في المعرض تتجاوز كونها مجرد حضور رمزي، لتجسد التزاماً مدروساً واستراتيجياً تجاه أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتستعرض الشركات الروسية المشاركة في "ويتيكس" 2026، إلى جانب منتجاتها، حلولاً متقدمة أثبتت كفاءتها وتوافقها المباشر مع أهداف الاستدامة في المنطقة، بدءاً من محطات المحولات المبتكرة ومعدات الجهد العالي وصولاً إلى التقنيات المتقدمة المتعلقة بحماية البيئة ومعالجة المياه، مما يعكس عمق الخبرات والقدرات الهندسية الروسية.