وفد قطري يطلع على تجربة "إقامة دبي" في تطوير أذونات الدخول والإقامة

دبي في 9 اكتوبر/وام/ اطّلع وفد من الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية بدولة قطر الشقيقة على تجربة الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي "إقامة دبي" في تطوير منظومة خدمات أذونات الدخول والإقامة، وأبرز المشاريع والممارسات التي تتبناها لتعزيز كفاءة الإجراءات وتبسيط رحلة المتعامل والارتقاء بجودة الخدمات.

والتقى الوفد القطري ضمن زيارته للدولة التي تأتي في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين، والاطلاع على تجارب إقامة دبي معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام، واللواء خلف أحمد الغيث، مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة

ترأس الوفد القطري العميد محمد علي المهندي، مدير إدارة الخدمات الموحدة بالجوازات وضم عددا من المسؤولين والمختصين في المجالات ذات الصلة.

وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري أن العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقة تشكل أساساً لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مختلف مجالات العمل الحكومي.

وقال معاليه: "إن تطوير خدمات أذونات الدخول والإقامة يمثل جزءاً أساسياً من جهودنا المستمرة لتقديم تجربة حكومية أكثر كفاءة ومرونة، تقوم على تبسيط الإجراءات وتكامل الخدمات وتوظيف التقنيات المتقدمة، بما يواكب رؤية دبي وتوجهاتها نحو خدمات حكومية استباقية تتمحور حول الإنسان".

وأضاف معاليه: "نؤمن بأن التميز في الخدمات لا يتحقق بالتكنولوجيا وحدها، وإنما بمنظومة عمل متكاملة تجمع بين الحوكمة والكفاءات البشرية والابتكار والتحسين المستمر ونثمّن زيارة الأشقاء من وزارة الداخلية القطرية، التي تمثل فرصة لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من الممارسات الناجحة بما يخدم تطلعات البلدين".

واستعرضت "إقامة دبي" أمام الوفد القطري منظومة قطاع أذونات الدخول والإقامة، بما تشمله من خدمات وإجراءات ومشاريع تطويرية تهدف إلى تسهيل رحلة المتعامل، وتعزيز التكامل بين الخدمات والجهات ذات العلاقة، ورفع كفاءة الإنجاز وجودة المخرجات.

وتعرّف الوفد الزائر على عدد من الممارسات المؤسسية الداعمة لتطوير الخدمات، شملت الحوكمة والتميز المؤسسي وتصفير البيروقراطية الحكومية والبصائر السلوكية، إلى جانب منافذ المستقبل وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر والاتصال المؤسسي وتنمية المواهب، بما يعكس تكامل الجهود التنظيمية والتقنية والبشرية في دعم التطوير المستمر.

واطّلع الوفد على عدد من المشاريع والحلول الرقمية التي تتبناها "إقامة دبي"، بما في ذلك الموافقات الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وباقات الخدمات المتكاملة، ومنظومات الرقابة والتدقيق الرقمي لمراكز آمر، ولوحات مؤشرات الأداء التي تدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، إضافة إلى الحلول المبتكرة التي تسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المتعامل.

وشمل برنامج الزيارة جولة في مركز الابتكار والمستقبل واطّلع فيها الوفد على عدد من المبادرات والمشاريع الابتكارية، إلى جانب مختبر تجربة المتعامل ومختبر مسرّعات الابتكار، وما تقدمه من حلول ومبادرات تسهم في تطوير الخدمات واستشراف احتياجات المستقبل.