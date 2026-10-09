جهاز الإمارات للمحاسبة يطلق حملة لتعزيز الوعي بممارسات الفساد المالي والإداري

أبوظبي في 9 أكتوبر /وام/أطلق جهاز الإمارات للمحاسبة حملة لتعزيز وعي موظفي الجهات الحكومية بممارسات الفساد المالي والإداري والتجاوزات التي قد تمس المال العام والتعريف بأهمية الإبلاغ عنها عبر القنوات المعتمدة.

تركز الحملة على تمكين الموظفين من التعرّف على الممارسات التي تستوجب الإبلاغ، وعدم التهاون في التعامل معها، ومعرفة الإجراءات الصحيحة عند ملاحظتها.

وتسلّط الحملة الضوء على منصة «واجب»، بوصفها منصة آمنة تتيح للأفراد الإبلاغ عن ممارسات الفساد المالي والإداري والتجاوزات المرتبطة بها.

وأكد الجهاز أن تعزيز الوعي بممارسات الفساد المالي والإداري وآليات الإبلاغ عنها يسهم في دعم منظومة النزاهة والمساءلة، انطلاقاً من أن حماية الموارد العامة مسؤولية مجتمعية ودور كل فرد وشراكة وطنية تسهم في صون موارد الدولة ومكتسباتها.