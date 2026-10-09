اتفاقية بين اتحاد الإمارات للرياضات البحرية و"سايرن" لتنظيم بطولة "يورو كاب" لقوارب التنين

أبوظبي في 9 أكتوبر/وام/ وقّع اتحاد الإمارات للرياضات البحرية اتفاقية مع شركة «سايرن»، إحدى الشركات الرائدة في تنظيم بطولات قوارب التنين في دولة الإمارات، لتنظيم بطولة «يورو كاب» (Euro Cup) خلال ديسمبر المقبل، وذلك في إطار جهوده لتطوير هذه الرياضة، وتوسيع قاعدة ممارسيها، وتعزيز مكانة الدولة على خريطة الرياضات البحرية الدولية.

تأتي الاتفاقية ضمن استعدادات الاتحاد لتنظيم البطولة، وحرصه على التعاون مع الجهات المتخصصة والاستفادة من خبراتها التنظيمية، بما يسهم في تقديم حدث رياضي بمواصفات عالية، ويوفر تجربة متكاملة للفرق المشاركة والجمهور.

وأكد سعادة خالد بن دسمال، الأمين العام للاتحاد أن استضافة بطولة "يورو كاب" خطوة داعمة لمساعي الاتحاد في تطوير رياضة قوارب التنين، وتعزيز انتشارها واستقطاب مزيد من المشاركين، مشيراً إلى أن تنظيم مثل هذه البطولات يعزز مكانة دولة الإمارات وجهةً رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية.

وأضاف أن الاتحاد يواصل العمل على توسيع قاعدة المشاركة في الرياضات البحرية، من خلال دعم البطولات والفعاليات التي تجمع بين روح التنافس والعمل الجماعي، وتسهم في التعريف بهذه الرياضات وتشجيع ممارستها، مؤكداً الحرص على تنظيم منافسات ترتقي إلى تطلعات الاتحاد في تطوير القطاع وتعزيز حضوره على الساحة الدولية.

من جانبه، أكد سعادة عارف الهرانكي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، أهمية التعاون مع شركة "سايرن"، مشيراً إلى أن خبراتها في تنظيم بطولات قوارب التنين داخل الدولة ستسهم في دعم الاستعدادات للبطولة وتعزيز كفاءة الجوانب التنظيمية.

ويواصل اتحاد الإمارات للرياضات البحرية استعداداته لتنظيم البطولة ضمن خططه لاستقطاب المزيد من البطولات الدولية وتطوير أجندة الفعاليات البحرية، بما يدعم انتشار الرياضة ويعزز مكانة دولة الإمارات على خريطة المنافسات العالمية.