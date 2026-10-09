شرطة دبي و"محمد بن راشد للإسكان" توفران مراكز شرطة ذكية بالمجمعات السكنية

دبي في 9 أكتوبر / وام / وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لتوفير مراكز شرطة ذكية في المجمعات السكنية، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات الشرطية، ويدعم توظيف الحلول الرقمية في تقديم الخدمات للسكان.

وقّع المذكرة معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي وسعادة محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي للمؤسسة.

وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، أن التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في إنشاء مراكز شرطة ذكية في المجمعات السكنية، يعكس العمل التكاملي بين المؤسسات الحكومية، ويدعم التوجهات الحكومية في تعزيز جودة الحياة وترسيخ الأمن والاستقرار، بما يلبي احتياجات افراد المجتمع، ويسهل حصولهم على الخدمات الشرطية بكل يسر.

من جانبه، أكد سعادة محمد حسن الشحي، أن توقيع مذكرة التفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي يعكس حرص المؤسسة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتطوير الخدمات المقدمة في المجمعات السكنية، بما يسهم في الارتقاء بجودة حياة الأسر الإماراتية، وتوفير بيئة سكنية آمنة ومستقرة.

تتضمن المذكرة التعاون في إنشاء مراكز شرطة ذكية "SPS" داخل المجمعات السكنية التابعة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان الحالية والمستقبلية، بما يعزز وصول الخدمات الأمنية الذكية إلى السكان ويرفع مستوى الأمن وجودة الحياة داخل تلك المجمعات، ويضع الخطط التسويقية لمراكز الشرطة الذكية الحالية والمستقبلية علاوة على تقديم الخدمات الاسكانية لموظفي شرطة دبي، وتعريفهم بالمبادرات والخدمات ذات الصلة.