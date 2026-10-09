كهرباء ومياه الشارقة تلبي 870 طلباً جديداً لتوصيل المياه خلال الربع الثالث

الشارقة 9 أكتوبر/ وام/ أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ممثلة بإدارة المياه تلبية وتنفيذ 870 طلباً جديداً لتوصيل المياه خلال الربع الثالث وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية الشاملة للارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية ودعماً لمتطلبات النمو العمراني والتوسع التنموي وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين والمقيمين في الإمارة تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأوضح المهندس فيصل السركال مدير إدارة المياه بالهيئة أن القطاع السكني في مقدمة التوصيلات المنجزة بواقع 290 فيلا سكنية ثم القطاع التجاري بـ 304 توصيلات، ثم القطاع الصناعي بـ 41 منوها إلى أن الإنجازات شملت عدداً من التوصيلات الخاصة بالمباني المؤقتة والحكومية والزراعية وغيرها من الفئات.

وأكد أن الهيئة تواصل التزامها بتطبيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد المائية، ورفع كفاءة شبكات التوزيع وتوصيل الخدمات لكافة المناطق وضمان سلامة وجودة المياه.