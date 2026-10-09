"الشارقة للفضاء والفلك" : هلال جمادي الأولى 11 أكتوبر فلكيا و12 أكتوبر بالرؤية البصرية

الشارقة في 9 أكتوبر/وام/ أعلن مجمع الشارقة للفضاء والفلك التابع لجامعة الشارقة أن الحسابات الفلكية تشير إلى تعذّر رؤية هلال شهر جمادى الأولى لعام 1448هـ بالعين المجردة أو عبر التلسكوب بعد غروب شمس يوم الأحد 11 أكتوبر الجاري الموافق 29 ربيع الآخر غير أنه يمكن رصده بتقنيات التصوير الفلكي المتقدمة قبل غروب الشمس.

وبناءً على المعطيات الفلكية توقع المجمع أن تبدأ الدول التي تعتمد الحسابات الفلكية أو الرؤية البصرية المستنيرة بها شهر جمادى الأولى يوم الاثنين 12 أكتوبر الجاري على أن يبدأ الشهر يوم الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري في الدول التي تشترط رؤية الهلال بالعين المجردة أو عبر التلسكوب البصري بعد غروب الشمس.

وأوضح المجمع أن القمر يصل إلى لحظة الاقتران المركزي "المحاق" عند الساعة 7:50 مساء يوم السبت 10 أكتوبر فيما يحدث الاقتران السطحي بالنسبة لموقع مدينة الشارقة عند الساعة 8:47 مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفق الحسابات الفلكية يبلغ عمر الهلال السطحي عند غروب شمس يوم الأحد نحو 21 ساعة و9 دقائق ويمكث فوق الأفق لمدة 15 دقيقة بعد غروب الشمس فيما يبلغ ارتفاعه عن الأفق 3 درجات و6 دقائق وتصل استطالته أي البعد الزاوي عن الشمس، إلى 11 درجة و32 دقيقة.