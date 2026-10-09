جناح الإمارات يواصل اجتماعاته الاستراتيجية في اليوم الثاني لمعرض مراكش للطيران 2026

مراكش في 9 أكتوبر /وام/ واصل الجناح الوطني لدولة الإمارات نشاطه في اليوم الثاني من معرض مراكش للطيران 2026، عبر استضافة سلسلة من اجتماعات الأعمال والزيارات الرسمية في قاعدة القوات الملكية الجوية المغربية، وسط اهتمام متواصل بالقدرات الإماراتية في قطاعي الدفاع والطيران والفضاء.

يجمع الجناح، الذي يقام بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي وتنظيم مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، سبع جهات وطنية تشمل وزارة الدفاع، ومجموعة إيدج (EDGE Group)، وجنيريشن 5 (Gen 5)، ومجموعة ملتي ليفل (Multi Level Group - MLG)، وريسورس إندستريز (Resource Industries)، ومجلتي "درع الوطن" و"الجندي"، ضمن منصة وطنية موحدة تتيح لها التواصل المباشر مع المشترين الدوليين وقادة القطاع وممثلي الحكومات والوفود العسكرية.

وشهد اليوم الثاني زيارات لعدد من كبار المسؤولين وقادة قطاعي الدفاع والطيران والفضاء، ضمن وفود إماراتية ودولية.

واحتضن الجناح خلال اليوم الثاني 27 اجتماعاً للجهات الوطنية المشاركة، في إطار لقاءاتها مع ممثلي القطاع والشركاء الدوليين لبحث فرص التعاون والأعمال واستقبل 980 زائراً خلال اليوم نفسه، مواصلاً استقطاب الوفود والزوار المهتمين بالتعرف إلى القدرات والحلول التي تقدمها الجهات الوطنية المشاركة.

وعقدت كابيتال للفعاليات، ذراع إدارة الفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك، 37 اجتماعاً خلال اليوم الثاني من معرض مراكش للطيران، منها 20 اجتماعاً للترويج للدورات المقبلة من معرض الدفاع الدولي "آيدكس" (IDEX)، ومعرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس" (NAVDEX)، ومؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لهما في عام 2027.

ويُقام معرضا "آيدكس" و"نافدكس 2027" خلال الفترة من 25 إلى 29 يناير المقبل في دورتين من المقرر أن تكونا الأكبر في تاريخ المعرضين.

كما عقدت كابيتال للفعاليات 11 اجتماعاً للترويج لمعرض الأنظمة غير المأهولة "يومكس" (UMEX) 2028، و6 اجتماعات للترويج للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار" (ISNR)، بما يعكس الاهتمام الدولي بفعاليات أبوظبي المتخصصة في قطاعي الدفاع والأمن.

ويعزز مستوى الاهتمام الذي يشهده معرض مراكش للطيران الحضور الدولي لمعارض "آيدكس" و"نافدكس" و"آيسنار"، إذ أبدى عدد من العارضين وقادة القطاع وشركات الصناعات الدفاعية اهتمامهم بالمشاركة في الدورات المقبلة من هذه الفعاليات.

ومع تبقّي يومين على اختتام معرض مراكش للطيران 2026 يواصل الجناح الوطني لدولة الإمارات اجتماعاته ولقاءاته، إلى جانب استعراض القدرات والحلول التي تقدمها الجهات الوطنية المشاركة.

ويُقام معرض مراكش للطيران كل عامين، وتطور منذ انطلاقه في عام 2008 ليصبح أبرز فعاليات قطاع الطيران والفضاء في المغرب، وملتقى مرجعياً لقطاعات الطيران المدني والعسكري والفضاء على مستوى العالم.