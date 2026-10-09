انطلاق منتدى الاستثمار الفلسطيني بدبي 25 أكتوبر

دبي في 9 أكتوبر/وام/ ينظم "مجلس الأعمال الفلسطيني" الدورة الأولى من منتدى الاستثمار الفلسطيني، يوم 25 أكتوبر الجاري بمعهد SEE بالمدينة المستدامة في دبي، بمشاركة نخبة من المستثمرين، ورواد ورائدات الأعمال، وقادة الشركات، وأصحاب المشاريع، إلى جانب الكفاءات والمواهب الفلسطينية الباحثة عن فرص للنمو والتواصل وبناء الشراكات.

يهدف المنتدى إلى تعزيز الروابط بين مجتمع الأعمال الفلسطيني في دولة الإمارات وخارجها، وتسليط الضوء على المشاريع والفرص الاستثمارية القابلة للنمو والتوسع، وفتح قنوات مباشرة للتعاون بين المستثمرين وأصحاب المشاريع وصنّاع القرار.

يشهد المنتدى مشاركة نحو 20 شركة ناشئة من فلسطين ودولة الإمارات تسهم في دعم الاقتصاد الفلسطيني.

وقال المهندس معتصم الداعور، رئيس مجلس الأعمال الفلسطيني - دبي، إن منتدى الاستثمار الفلسطيني يجمع المستثمرين وقادة الأعمال وأصحاب المشاريع لمناقشة الفرص الاستثمارية في فلسطين والتحديات التي تواجهها، ويفتح المجال أمام المشاريع الفلسطينية الواعدة والشركات الناشئة للوصول إلى الاستثمار، وبناء شراكات جديدة، وتحقيق فرص أعمال في دولة الإمارات ومن خلالها إلى أسواق أوسع.

ويسعى المنتدى إلى بناء منظومة تجمع رأس المال بالمعرفة والمواهب والابتكار، وتحويل اللقاءات والنقاشات إلى شراكات ومشاريع قابلة للتنفيذ، بما يعزز قدرة الأعمال الفلسطينية على النمو والمنافسة عبر الحدود.

يأتي انعقاد المنتدى وفق المجلس انطلاقاً من مكانة دولة الإمارات مركزاً للأعمال والاستثمار والابتكار، وملتقى للكفاءات والثقافات.