قائد شرطة أبوظبي يتفقد مركز شرطة المدينة لتعزيز الجاهزية والاستعداد

أبوظبي في 9 أكتوبر/وام/ تفقد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، مركز شرطة المدينة التابع لمديرية شرطة العاصمة بقطاع الأمن الجنائي، وذلك في إطار حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على متابعة سير العمل الميداني، وتعزيز مستويات الجاهزية والاستعداد، والارتقاء بكفاءة الأداء الشرطي والخدمات المقدمة للجمهور، بحضور العميد راشد خلف الظاهري نائب مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة.

اطّلع معاليه خلال الزيارة على سير العمل بالمركز، وآليات تقديم الخدمات الشرطية، ومستويات الجاهزية التشغيلية، والإجراءات المتبعة في التعامل مع البلاغات والحالات الأمنية، بما يضمن سرعة الاستجابة وكفاءة الأداء وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.

وأكد معاليه أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل الشرطي، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وتوظيف التقنيات الحديثة والحلول الذكية في تحسين جودة الخدمات، مشددًا على ضرورة تعزيز روح الفريق والعمل بروح المسؤولية والتميز لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية في أداء المهام الشرطية.

تأتي الزيارة في إطار دعم الأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي «الجاهزية والاستعداد»، بما يسهم في تعزيز الاستباقية والقدرة على التعامل مع مختلف التحديات الأمنية، وترسيخ منظومة أمنية متكاملة ومستدامة تعزز ثقة المجتمع وتسهم في تحقيق الأمن والأمان وجودة الحياة في إمارة أبوظبي.