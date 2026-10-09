"الوطني الاتحادي" يبحث تعزيز التعاون البرلماني مع البوندستاغ الألماني

أروشا - تنزانيا في 9 أكتوبر/ وام/ التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس، سعادة ألكسندر رضوان، رئيس الوفد البرلماني الألماني، عضو لجنتي الشؤون الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي في البوندستاغ بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة الـ 153 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة.

حضر اللقاء، سعادة سارة محمد فلكناز، وسعادة الدكتور مروان عبيد المهيري، عضوا مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والإشادة بالمخرجات المهمة لـ " زيارة دولة" التاريخية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى ألمانيا في سبتمبر الماضي، وما مثلته من محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية، لا سيما إطلاق الحوار الاستراتيجي الإماراتي الألماني، بوصفه إطاراً مؤسسياً لتعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات.

وأكد الجانبان أهمية مواكبة التعاون البرلماني للتطور المتنامي في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم العلاقات الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون من خلال تفعيل التواصل بين اللجان البرلمانية المختصة لدى الجانبين، وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية والرقابية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

كما أكدا أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين مجموعتي البلدين في الاتحاد البرلماني الدولي، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف التعاون خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وتطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع في منطقة الخليج العربي، واستمرار الاعتداءات والتهديدات التي تستهدف أمن دول المنطقة واستقرارها، وتهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية، وانعكاسات ذلك على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مع التأكيد على أهمية احترام سيادة الدول، والالتزام بالقانون الدولي، وضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية.