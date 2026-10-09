إيدج تتجه نحو توطين إنتاج الأسلحة الخفيفة وأنظمة الدفاع الجوي في المغرب

مراكش في 9 أكتوبر/وام/ وقعت "إيدج" مذكرة تفاهم مع إدارة الدفاع الوطني المغربية، الجهة المسؤولة عن الإشراف على المشتريات الدفاعية للقوات المسلحة الملكية المغربية، خلال معرض مراكش للطيران 2026، لتحدد إطاراً لاستكشاف فرص الإنتاج المحلي في المملكة في مجالي الأسلحة الخفيفة عالية الأداء ومحركات الطيران، من خلال التعاون مع شركات مغربية.

تجسد المذكرة التزام إيدج بتلبية احتياجات عملائها عبر شراكات إقليمية فاعلة ومن خلال العمل مع شركات محلية مؤهلة، تسعى إيدج إلى تقريب قدرات التصنيع من العملاء وتعزيز سلاسل الإمداد وخدمات الدعم على امتداد دورة حياة الأنظمة والمساهمة في تطوير منظومات صناعية وطنية سيادية.

وفي هذا الصدد، قال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "تمثل المملكة المغربية شريكاً مهماً لإيدج في أفريقيا، وتعكس مذكرة التفاهم هذه نهجنا القائم على الشراكة باعتبارها أساساً للتعاون.. ويستند نموذجنا إلى تبادل المعرفة وتوطين الإنتاج ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في بناء شراكات تحقق قيمة متبادلة وتدعم نمو الصناعة الوطنية بالتوازي مع توسيع نطاق أعمالنا.. ومن خلال التعاون مع الشركات المغربية لتوطين إنتاج أسلحة نارية مثبتة الكفاءة في المهام ومحركات طيران متقدمة، نعمل على دعم بناء قاعدة صناعية قادرة على تلبية المتطلبات الدفاعية للمملكة."

وتشكل كاراكال، المتخصصة في تصميم وتصنيع الأسلحة الخفيفة عالية الأداء والذخائر صغيرة العيار، وباورتيك، التي تطور محركات طيران متقدمة وأنظمة دفع للمنصات المسيرة والأنظمة المستقلة، جزءاً من منظومة التصنيع الدفاعي المتكاملة التابعة لإيدج في دولة الإمارات.. وقد صُممت هذه المنظومة لتوفير القدرات بسرعة وعلى نطاق واسع، ويجري توسيعها إلى الدول الشريكة التي تعمل على تطوير قواعد صناعية دفاعية سيادية خاصة بها.