مكتوم بن محمد يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة "سي في سي ماراثون" العالمية

دبي في 9 أكتوبر /وام/ التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، في مكتب سموّه، بروس ريتشاردز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "سي في سي ماراثون" (CVC Marathon)، العالمية المتخصصة في إدارة الاستثمارات وعمليات الائتمان.

جرى خلال اللقاء استعراض أبرز المستجدات على صعيد القطاع المالي العالمي، وفرص تعزيز التعاون في مجالي الاستثمار وإدارة الأصول، في ضوء الممكنات الكبيرة التي تضعها دولة الإمارات أمام مجتمع المستثمرين العالمي، والتي تستند إلى نموذجها الاقتصادي القائم على التنوع والمرونة والذي أكد مكانتها بوابة رئيسة للفرص في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء أن نهج دبي في تطوير القطاع المالي يرتكز على أسلوب عمل استباقي يؤكد الجاهزية للمستقبل، مع تشجيع الابتكار بوصفه جسرا لاكتشاف آفاق جديدة تفتح المجال أمام الشركات بمختلف أحجام أعمالها، وكذلك رواد الأعمال والمشاريع الناشئة، لتحقيق مزيد من النمو، في حين تمنح الأطر التنظيمية المتطورة والبنية التحتية عالمية المستوى، والمنظومة المالية المتكاملة، التي تتمتع بها دبي الثقة والإمكانات اللازمة لشركات الاستثمار الدولية للنمو وبناء شراكات جديدة توسّع معها نطاق أعمالها.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "سي في سي ماراثون" - التي تأسست عام 1998 تحت اسم "ماراثون لإدارة الأصول" (Marathon Asset Management)- تدير أصولاً تزيد قيمتها على 24 مليار دولار، بينما تجاوز حجم استثماراتها 250 مليار دولار منذ تأسيسها.

وكانت "ماراثون" قد انضمت إلى مجموعة "سي في سي" (CVC) -إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الاستثمار في الأسواق الخاصة- في شهر يوليو من العام الجاري وتدير "سي في سي" شبكة عالمية تضم 30 مكتباً، بما في ذلك مكتبها في مركز دبي المالي العالمي.

حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي.