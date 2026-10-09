"جائزة الشارقة في المالية العامة" تعزز حضورها العربي بندوة تعريفية وورشة تدريبية في تونس

تونس في 9 أكتوبر / وام / عقدت جائزة الشارقة في المالية العامة في الجمهورية التونسية على مدار يومي 8 و9 أكتوبر الجاري ندوة تعريفية وورشة تدريبية مصاحبة للملتقى المالي العربي الرابع بتنظيم مشترك بين حكومة الشارقة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية تحت رعاية معالي مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية التونسية وذلك في إطار جهود الجائزة لتعزيز حضورها على المستوى العربي والتعريف بأهدافها وفئاتها ومعاييرها، ودعم تبادل المعرفة والخبرات في مجالات تطوير الإدارة والمالية العامة.

استُهلت أعمال الندوة بجلسة افتتاحية تضمنت كلمات لكل من معالي مشكاة سلامة الخالدي و الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة أمين عام جائزة الشارقة في المالية العامة و الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية إلى جانب عرض فيديو تعريفي استعرض رسالة الجائزة وأهدافها ومجالاتها وذلك بحضور ناصر عبدالعزيز كشواني عضو اللجنة المنظمة للجائزة و حسن باشا عضو مجلس أمناء الجائزة إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين والمهتمين بقطاع المالية العامة.

تناولت جلسات الندوة التعريفية أهداف جائزة الشارقة في المالية العامة وفئاتها المختلفة ومعايير التقييم المعتمدة للفئات المؤسسية والفردية بما أتاح للمشاركين التعرف بصورة أكثر تفصيلاً على مجالات الجائزة ومتطلبات الترشح والمشاركة فيها.

واستعرض فريق الجائزة خلال الجلسة الثانية شروط المشاركة وآلية التسجيل والمشاركة باستخدام النظام إلى جانب الإجابة عن أسئلة واستفسارات المشاركين بما يسهم في تعريف الجهات والأفراد الراغبين في الترشح بالإجراءات والمتطلبات المعتمدة للمشاركة في الجائزة.

وأكد الشيخ راشد بن صقر القاسمي أن تنظيم الندوة التعريفية والورشة التدريبية في الجمهورية التونسية يعكس حرص الجائزة على تعزيز حضورها العربي وتوسيع نطاق التواصل مع المؤسسات والكفاءات المالية بما يسهم في تبادل الخبرات ونقل المعرفة ودعم تطوير الممارسات في مجال إدارة المال العام.

وقال : " نسعى من خلال جائزة الشارقة في المالية العامة إلى بناء منصة عربية فاعلة لا تقتصر على تكريم التجارب المتميزة فحسب بل تسهم في نشر المعرفة وتحفيز المؤسسات والكفاءات على تبني ممارسات أكثر كفاءة وابتكاراً في إدارة الموارد المالية وتمثل محطتنا في تونس فرصة لتعزيز التواصل المباشر مع المختصين والجهات المعنية والتعريف بمعايير الجائزة وفئاتها، وفتح المجال أمام مزيد من التجارب العربية المتميزة للمشاركة وإبراز إنجازاتها".

وأضاف أن تخصيص جانب تدريبي يتناول التحول الرقمي للمالية العمومية يعكس أهمية مواكبة المتغيرات التي تشهدها الإدارة المالية والاستفادة من التكنولوجيا في تطوير الأنظمة وتبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة الأداء ونؤمن بأن تبادل التجارب والخبرات بين المؤسسات العربية يمثل ركيزة مهمة لتطوير منظومات مالية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة، وقادرة على الاستجابة للمتطلبات المستقبلية.

و نظمت الجائزة ورشة تدريبية تحت عنوان "التحول الرقمي للمالية العمومية في تونس" ركزت على عدد من الموضوعات المرتبطة بتطوير الأنظمة والإجراءات المالية والإدارية وتعزيز الاستفادة من التحول الرقمي في دعم كفاءة الأداء.

تضمنت الورشة جلستين تدريبيتين تناولت الأولى موضوع "نظم المعلومات المندمجة" فيما تناولت الجلسة الثانية موضوع "تبسيط الإجراءات وإدارة الأداء".