برنامج حافل لهواة الألعاب الالكترونية بمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة

الشارقة في 9 أكتوبر / وام / يخصص "مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة 2026" في دورته الرابعة التي تقام خلال الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر الجاري في منطقة الجادة برنامجاً للألعاب والرياضات الإلكترونية يضم بطولات وتحديات يومية ومنافسات مفتوحة بما يمنح المشاركين فرصة خوض تجارب لعب متنوعة والتنافس للفوز بأعلى النتائج.

تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 40,500 درهم موزعة على البطولات الرئيسية والتحديات اليومية.

يتيح البرنامج للزوار فرصة المشاركة في المنافسات وتحدي الأصدقاء والتنافس على صدارة لوائح النتائج اليومية إلى جانب خوض مباريات جماعية وتجارب لعب حر طوال أيام المؤتمر.

وتشمل المنافسات ثلاث بطولات رئيسية تمتد على مدار ثلاثة أيام وتتمثل في ألعاب "سوبر سماش براذرز ألتيميت" التي تنطلق 23 أكتوبر تليها منافسات "إي إيه سبورتس إف سي 27" وتنطلق في 24 أكتوبر ثم "تيكن 8" يوم 25 أكتوبر.

وتستوعب كل بطولة ما يصل إلى 64 لاعباً مع إدراج الطلبات الإضافية على قائمة الانتظار وتقام بطولتا "سوبر سماش براذرز ألتيميت" و"تيكن 8" بنظام المواجهات الفردية والإقصاء المزدوج فيما تعتمد "إي إيه سبورتس إف سي 27" نظام المواجهات الفردية والإقصاء المباشر.

ويستمر برنامج الألعاب والرياضات الإلكترونية طوال أيام المؤتمر ويمكن للزوار التسجيل في البطولات والمنافسة على صدارة النتائج في التحديات اليومية وخوض مواجهات مفتوحة مع لاعبين آخرين إلى جانب تجربة ألعاب الصالات (Arcade) واللعب مع الأصدقاء.

بتل