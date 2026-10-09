دراسة حديثة تظهر تفاوتا في استخدام الشركات لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في النمسا

فيينا في 8 أكتوبر/وام/ أظهرت نتائج دراسة حديثة تفاوتاً في مدى تقدم الشركات النمساوية ونضجها في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، يتراوح ما بين 40% لدى شركات مازالت في المراحل الأولى من التجربة والتطبيق إلى 60% لدى شركات متقدمة توسع استخدامه بأعمالها.

استطلعت الدراسة - التي أجرتها شركة "ماكينزي" بالتعاون مع اتحاد الصناعة النمساوي تحت عنوان "حالة الذكاء الاصطناعي في النمسا" - آراء 135 مسؤولاً في 54 شركة، وأسفرت عن تسجيل أكبر تحسن بلغ 11 نقطة في بند إدماج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي باستراتيجيات الشركات وأهدافها، ما يعكس تنامي اهتمام الإدارات العليا بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأظهر مؤشر نضج الشركات في توظيف واستخدام الذكاء الاصطناعي، تقدم شركات التكنولوجيا والإعلام برصيد 49 نقطة من أصل 100 ، تلتها المؤسسات المالية بواقع 45 نقطة، فيما جاء قطاع صناعة الآلات ضمن القطاعات الأقل تقدماً مسجلاً 29 نقطة.

وكشفت الدراسة أن التحدي الأساسي يتمثل حالياً في تحديد القيمة التي يحققها استخدام الذكاء الاصطناعي، وأظهرت الحاجة إلى استخدام تطبيقات محددة ذات مؤشرات أداء واضحة إلى جانب افتقار نحو نصف الشركات المشاركة إلى منهجية لتقدير الفوائد الاقتصادية المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي.