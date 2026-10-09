خروج ديوكوفيتش وروبليف يشعل منافسات بطولة شنغهاي لأساتذة التنس

شنغهاي في 9 أكتوبر /وام/ شهدت منافسات الدور الثاني من بطولة شنغهاي للأساتذة للتنس فئة ATP 1000 ، اليوم، سلسلة من النتائج المثيرة، أبرزها خروج الصربي نوفاك ديوكوفيتش، من أولى مبارياته في البطولة، إلى جانب وداع الروسي أندريه روبليف، فيما واصل عدد من أبرز المصنفين مشوارهم بنجاح إلى الدور الثالث.

فقد فجر البولندي هوبرت هوركاتش أكبر مفاجآت اليوم بعدما حقق أول انتصار له على ديوكوفيتش في تاريخ مواجهاتهما، بالفوز عليه بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-3، ليقصي حامل اللقب أربع مرات من البطولة، ويواصل سلسلة نتائجه المميزة في شنغهاي التي توج بلقبها عام 2023.

ولم تتوقف المفاجآت عند خروج ديوكوفيتش، إذ ودع الروسي أندريه روبليف المنافسات بخسارته أمام الياباني ريه ساكاموتو بنتيجة 4 - 6 و 4 - 6، وفاز الفرنسي أدريان ماناربنو على الإيطالي فلافيو، بنتيجة 6-1 و4-6 و6-3، في واحدة من أكثر أيام البطولة إثارة على صعيد نتائج المصنفين.

وفي المقابل، افتتح الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الأول، مشواره في البطولة بالفوز على الصيني وو ييبينغ بنتيجة 6-4 و7-6 ، رغم تعرضه لانزلاق بسيط في المجموعة الثانية، ليحجز مقعده في الدور الثالث.

وتأهل الأمريكي بن شيلتون بعد تغلبه على الألماني دانييل ألتماير بنتيجة 6-3 و7-6 ، وواصل مواطنه فرانسيس تيافو تقدمه بفوزه على الألماني يانيك هانفمان بنتيجة 6-4 و6-4.

فيما تأهل الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو إلى الدور الثالث بعد فوزه على الروسي رومان صافيولين بنتيجة 7-6 و6-3، في حين تجاوز الكازاخستاني ألكسندر بوبليك عقبة التشيكي توماس ماخاتش بالفوز عليه 6-4 و7-6.

وتتواصل منافسات البطولة غداً باستكمال مباريات الدور الثاني، على أن تنطلق بعدها منافسات الدور الثالث، وسط ترقب لظهور عدد من أبرز المرشحين للقب، وفي مقدمتهم الإسباني كارلوس ألكاراز والروسي دانييل ميدفيديف والفرنسي آرثر فيس.