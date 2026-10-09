وفد بلدية عجمان يستكشف تجارب قطر في البناء والذكاء الاصطناعي والتخطيط الحضري

عجمان في 9 أكتوبر/ وام / اطّلع وفد من دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، خلال زيارة رسمية إلى دولة قطر، على أفضل الممارسات والتجارب المتقدمة في مجالات البناء والتشييد، ونمذجة معلومات البناء، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إصدار رخص البناء، إلى جانب التخطيط الحضري ونظم المعلومات الجغرافية.

ترأس الوفد الزائر الدكتور المهندس محمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية، وضم الدكتورة حورية أحمد البلوشي، مستشار التخطيط في قطاع تطوير البنية التحتية، والمهندس أحمد بن سلطان النعيمي، مدير إدارة المباني، وعائشة صالح الطنيجي، مدير إدارة نظم المعلومات المكانية، والمهندس حمدان بن سعيد النعيمي، مهندس مباني.

وشملت الزيارة حضور مؤتمر قطر لنمذجة معلومات البناء، حيث تعرّف الوفد على أحدث الممارسات والتقنيات المستخدمة في قطاع البناء وتطوير البنية التحتية، إلى جانب الاطلاع على التشريعات والقوانين المنظمة للعمل، واستعراض الدروس المستفادة من عدد من مشاريع نمذجة معلومات البناء، وما توفره هذه التقنيات من إمكانات لتعزيز كفاءة التخطيط والتنفيذ وإدارة المشاريع.

واطلع الوفد على تجربة بلدية الدوحة في العمل البلدي، وتعرف على إستراتيجيتها وهيكلها التنظيمي والعمليات والخدمات المقدمة، إلى جانب الاطلاع على أبرز التجارب والممارسات المتبعة في تطوير الخدمات البلدية.

وزار الوفد مقر شؤون التخطيط العمراني ومركز نظم المعلومات الجغرافية، واطّلع على خطط التخطيط الحضري والعمراني والمعايير والاشتراطات التخطيطية المطبقة، إلى جانب استعراض عدد من التطبيقات المتقدمة في المجال الجيومكاني، شملت التصوير الجوي، وتطوير الأنظمة الجيومكانية التخصصية، والتكامل الجيومكاني مع الشركاء، وتطبيقات توأمة المدن.

وفي هذا الصدد أكد الكتور محمد بن عمير، أن الزيارة تأتي في إطار حرص دائرة البلدية على تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات المرتبطة بتطوير البنية التحتية والخدمات البلدية، مشيراً إلى أن الاطلاع على التجارب المتقدمة في توظيف الذكاء الاصطناعي ونمذجة معلومات البناء والتقنيات الجيومكانية يفتح آفاقاً جديدة لتطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الخدمات.