"أمريكية رأس الخيمة" تتوج بلقبي "جامعة العام" و"أفضل فيلم قصير" ضمن جوائز "دبي لينكس"

رأس الخيمة في 9 أكتوبر / وام / نالت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة تكريمين رئيسيين ضمن جوائز "دبي لينكس" الإبداعية العالمية، حيث توجت بلقب "جامعة العام" وحصدت جائزة "أفضل فيلم قصير"، في إنجاز يعكس تميز برنامج الإعلام والاتصال، والتزام الجامعة برعاية المواهب وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل.

وجاء الفوز بلقب "جامعة العام" إثر تحقيق أعلى مستوى تمثيل في القوائم النهائية لفئات المسابقات الطلابية التي شملت صناعة الأفلام والإعلان والعلاقات العامة.

وحقق الطالب علي السويدي جائزة "أفضل فيلم قصير" عن فيلمه "الأصوات غير المسموعة"، الذي يسلط الضوء على الإسهامات الإبداعية للمرأة في صناعة الموسيقى.

وأكدت الأستاذة الدكتورة راشيل مطر، عميدة كلية الآداب والعلوم في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، أن هذا الإنجاز يعكس تنوع قدرات الطلبة وجودة أعمالهم الإبداعية الفردية، فيما أوضح الدكتور سيركان سافك، رئيس القسم في كلية الآداب والعلوم بالجامعة، أن التقدير يثبت نجاح البيئة التعليمية المرتكزة على الإبداع والتطبيق العملي.

وتحتفي جوائز "دبي لينكس" بالتميز في الإعلان والاتصال الإبداعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتواكب التطورات المتسارعة في القطاع.